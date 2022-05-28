中職Live》泰迪投出六上六下 悍將0：0象

第四局（悍將0：0象）

4下，

4上，泰迪投出三上三下。

第三局（悍將0：0象）

3下，江坤宇選四壞，王威晨吞K，林書逸打擊時王威晨盜壘失敗，2出局。林書逸敲出內野安打，陳子豪獲觸身保送，一二壘有人。不過許基宏打到游擊方向被接殺，3出局。

3上，泰迪投出三上三下。

第二局（悍將0：0象）

2下，范米特投出三上三下。

2上，1出局申皓瑋、戴培峰連續安打，一、二壘有人。陳真敲右外野高飛球形成雙殺，3出局。

請繼續往下閱讀...

第一局（悍將0：0象）

1下，林書逸1出局後敲安，陳子豪擊出內野安打上壘，跑者被封殺。許基宏獲四壞保送，一二壘有人。不過詹子賢敲出內野滾地讓跑者在二壘前被封殺，3出局。

1上，莊韋恩敲安上壘，董子恩敲內野滾地上壘，跑者遭封殺。張進德也敲內野滾地上壘，讓跑者封殺，2出局。最後范國宸吞K，形成3人出局。

富邦悍將先發打序

1 莊韋恩 2B

2 董子恩 3B

3 張進德 DH

4 范國宸 1B

5 葉竹軒 RF

6 申皓瑋 CF

7 戴培峰 C

8 陳真 LF

9 王勝偉 SS

先發投手 范米特

中信兄弟先發打序

1 王威晨 3B

2 林書逸 RF

3 陳子豪 DH

4 許基宏 1B

5 詹子賢 LF

6 陳文杰 CF

7 岳東華 2B

8 高宇杰 C

9 江坤宇 SS

先發投手 泰迪

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法