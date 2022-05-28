中職Live》泰迪投出六上六下 悍將0：0象

第四局（悍將0：0象）
4下，
4上，泰迪投出三上三下。
第三局（悍將0：0象）
3下，江坤宇選四壞，王威晨吞K，林書逸打擊時王威晨盜壘失敗，2出局。林書逸敲出內野安打，陳子豪獲觸身保送，一二壘有人。不過許基宏打到游擊方向被接殺，3出局。
3上，泰迪投出三上三下。
第二局（悍將0：0象）
2下，范米特投出三上三下。
2上，1出局申皓瑋、戴培峰連續安打，一、二壘有人。陳真敲右外野高飛球形成雙殺，3出局。
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第一局（悍將0：0象）
1下，林書逸1出局後敲安，陳子豪擊出內野安打上壘，跑者被封殺。許基宏獲四壞保送，一二壘有人。不過詹子賢敲出內野滾地讓跑者在二壘前被封殺，3出局。
1上，莊韋恩敲安上壘，董子恩敲內野滾地上壘，跑者遭封殺。張進德也敲內野滾地上壘，讓跑者封殺，2出局。最後范國宸吞K，形成3人出局。
富邦悍將先發打序
1 莊韋恩 2B
2 董子恩 3B
3 張進德 DH
4 范國宸 1B
5 葉竹軒 RF
6 申皓瑋 CF
7 戴培峰 C
8 陳真 LF
9 王勝偉 SS
先發投手 范米特
中信兄弟先發打序
1 王威晨 3B
2 林書逸 RF
3 陳子豪 DH
4 許基宏 1B
5 詹子賢 LF
6 陳文杰 CF
7 岳東華 2B
8 高宇杰 C
9 江坤宇 SS
先發投手 泰迪