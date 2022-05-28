法網》暖心！前教練貝克入獄後 喬帥聯繫提供協助

喬科維奇。（資料照，今日美國）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕志在衛冕的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），2022年法國網球公開賽乘勝追擊，已連續13年安抵男單16強，他還在受訪時透露，昔日教練貝克（Boris Becker）入獄後，深感痛心不捨，已私下聯繫這位前德國球王的兒子以提供協助。

據英媒《每日快報》報導，現年54歲、擁有6座大滿貫男單冠軍的貝克，因破產後隱匿資產等罪名，4月已遭英國法院判刑兩年半，對此正在巴黎羅蘭加洛斯出賽的喬帥回應：「看到他經歷這一切讓我心碎，雖然我並不清楚整件事的始末。」他強調，貝克不但是真正的朋友，甚至就像親人，「他對我和我的家人總是那麼好，這些年來我們關係極佳，尤其合作那3年來，在這項運動取得偉大成就。」

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2014至16賽季，喬帥在貝克執教下戰績出色，贏得包括首座法網在內的6座大滿貫冠軍，外加14個名人賽金盃。即使分道揚鑣，喬帥認為彼此感情依舊，尤其貝克深陷牢獄之災，更讓他難過不安，「這真的很可怕，我一直與他的兒子諾亞（Noah）保持連絡，並詢問是否有什麼可以幫助的。希望他能堅強、保持健康。」塞爾維亞頭號種子本屆紅土大滿貫3連勝、1盤未失，下個對手為阿根廷15種子「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。

喬科維奇昔日教練貝克（左）。（資料照，美聯社）

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