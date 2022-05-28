法網》皇馬搶歐冠比我輕鬆 鐵粉納達爾賽後搞笑說

西班牙「蠻牛」納達爾。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）連闖3關，安抵2022法網男單16強後，不免俗被眾家媒體問到歐冠決賽的熱門足球話題，這位皇家馬德里頭號粉絲幽默回應：「皇馬奪冠比我輕鬆，因為他們只剩下最後一場比賽。」

即將滿36歲的納達爾寶刀未老，持續朝著改寫紅土大滿貫紀錄的第14座冠軍邁進，而歐冠決賽台灣時間週日凌晨3點，就在法國巴黎法蘭西體育場開踢，由本季西甲冠軍皇馬，對決英超人氣勁旅利物浦，戰況精彩可期。

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從小踢足球的「蠻牛」，賽前就透露想到現場共襄盛舉，如今又被記者問到：「比較想看皇馬奪冠？還是自己奪下法網冠軍？」對此，納達爾表示，當然希望皇馬獲勝，自己也會在法網第2週持續奮鬥，「我們都得全力拼戰，先享受世界上最棒的兩支足球隊伍對決，這讓人非常激動。先看看皇馬能否贏球，然後我也會試著在羅蘭加洛斯挑戰冠軍。」

至於阿根廷「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman），16強即將面對塞爾維亞世界球王及衛冕者喬科維奇（Novak Djokovic），坦承硬仗難免之餘，也不忘趁機爭取炙手可熱的歐冠決賽門票，「我想請法網大會給我們幾張門票，我相信你們一定能弄得到。」

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