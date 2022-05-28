NBA》開季棄勇士轉投湖人爭冠 鳳還巢老將賭錯邊大嘆「糟透了」

貝茲莫（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士8年6度闖進總冠軍賽，力拚隊史第7冠。而上季還在勇士的32歲搖擺人貝茲莫（Kent Bazemore），今年以1年約回鍋湖人，他在推特PO文坦言這項決定讓他感覺糟透了。

貝茲莫去年在勇士擔任輪替防守要角，出賽67場，場均繳出7.2分、3.4籃板，季後成為自由球員後，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，勇士開出2年合約留人，且薪水也不錯，但貝茲莫認為在湖人更能有發揮空間，且更有機會奪冠，所以願意以1年約鳳還巢，他的離開也讓勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）感到非常不捨。

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貝茲莫加盟湖人後，一切都沒有按照他所想的去進行，他本應該是兼具防守和三分外線的搖擺人，與紫金「三巨頭」詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）及魏斯布魯克（Russell Westbrook）並肩作戰，但表現不如預期，在隊上的定位被布萊德利（Avery Bradley）所取代，39場出賽上場14.0分鐘，比在勇士還少了5.9分鐘，場均也只有3.4分、1.8籃板。

而且湖人最後也沒有闖進季後賽，更別說要爭冠了，反觀前東家勇士一路過關斬將，相隔3年重返總冠軍賽，這也令貝茲莫心裡十分不是滋味，他今在推特PO文抒發心情，「恭喜我的兄弟們，但我感覺糟透了。」

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