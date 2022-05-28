晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》陳傑憲暌違2年再守游擊 站1局就回外野

2022/05/28 18:04

統一獅陳傑憲（右）守完1局游擊，與林子豪開心走回休息區。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕統一獅今天在花蓮安排只打4局的紅白對抗賽，總教練林岳平欣然接受陳晨威的點名，安排陳傑憲先發守1局游擊，第2局再恢復正常守備陣容。

陳傑憲前次守游擊是2020年5月3日，在台南對富邦悍將先發守游擊打第1棒，林岳平表示，既然有人點名統一的選手，身為總教練欣然接受挑戰，「我們傑憲真的守游擊囉，接下來換他們要做到。」

統一獅陳傑憲準備上場打擊。（記者徐正揚攝）

陳傑憲在1局上與林靖凱交換守位，李丞齡很捧場擊出游擊滾地球，他順勢接球傳二壘策動雙殺，場邊與場上的隊友都歡聲雷動，2局上就回去站中外野，林靖凱移回內野接替守游擊。

陳傑憲指出，雖然只是隊內賽，被教練告知要守游擊，還是嚇了一跳，唯一的守備機會覺得太簡單沒有挑戰性，「還是蠻好玩的，反正是練習賽，完全沒有壓力，還能娛樂大家。」

陳傑憲認為，如果自己還能守游擊，在球隊的價值當然更好，但從移防外野後，發現球隊的陣型很順，他也沒有再回游擊的想法，「我比較希望，如果輸很多分，可以去當投手。」

統一獅陳傑憲準備上場守游擊，用手勢明確宣告只守1局。（記者徐正揚攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。