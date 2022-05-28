中職》陳傑憲暌違2年再守游擊 站1局就回外野

統一獅陳傑憲（右）守完1局游擊，與林子豪開心走回休息區。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕統一獅今天在花蓮安排只打4局的紅白對抗賽，總教練林岳平欣然接受陳晨威的點名，安排陳傑憲先發守1局游擊，第2局再恢復正常守備陣容。

陳傑憲前次守游擊是2020年5月3日，在台南對富邦悍將先發守游擊打第1棒，林岳平表示，既然有人點名統一的選手，身為總教練欣然接受挑戰，「我們傑憲真的守游擊囉，接下來換他們要做到。」

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統一獅陳傑憲準備上場打擊。（記者徐正揚攝）



陳傑憲在1局上與林靖凱交換守位，李丞齡很捧場擊出游擊滾地球，他順勢接球傳二壘策動雙殺，場邊與場上的隊友都歡聲雷動，2局上就回去站中外野，林靖凱移回內野接替守游擊。

陳傑憲指出，雖然只是隊內賽，被教練告知要守游擊，還是嚇了一跳，唯一的守備機會覺得太簡單沒有挑戰性，「還是蠻好玩的，反正是練習賽，完全沒有壓力，還能娛樂大家。」

陳傑憲認為，如果自己還能守游擊，在球隊的價值當然更好，但從移防外野後，發現球隊的陣型很順，他也沒有再回游擊的想法，「我比較希望，如果輸很多分，可以去當投手。」

統一獅陳傑憲準備上場守游擊，用手勢明確宣告只守1局。（記者徐正揚攝）

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