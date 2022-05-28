NBA》勇士嘴綠一席話 讓熱火41歲老將氣到睡不好

41歲老將哈斯倫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星D.格林（Draymond Green）昨天在賽後受訪時，認為勇士隊會在總冠軍賽和塞爾提克對決。這番話讓熱火整隊相當不滿，41歲老將哈斯倫（Udonis Haslem）就直言，D.格林根本破壞規則，這種話非常不尊重。

勇士昨天淘汰獨行俠，挺進總冠軍賽。D.格林賽後參加TNT節目「Inside the NBA」中，被傳奇球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）的逼問下才說，「如果你想問我想和誰比賽，我會跟你說我們會和誰比賽，我們會和波士頓（塞爾提克）打，那就是我們要對上的人。」

請繼續往下閱讀...

美國《Yahoo Sports》報導，哈斯倫直言，「D.格林打破了規則。你不應該說那樣的話，那非常不尊重。」哈斯倫指出，D.格林說了一些不該說的話，「他說了那句話後，我根本沒什麼睡。這就是個屁話。」

熱火在東部冠軍賽第六戰靠著「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）狂砍47分，幫助熱火以111：103擊敗塞爾提克，把戰線延長至生死第七戰。

「我們要回主場了（打第七戰。）」哈斯倫說，「我們做到應該做的事情，永遠不要把我們排除在外。」

熱火隊逼出生死第七戰。（資料照，今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法