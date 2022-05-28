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台灣公開賽》「台灣最速男」楊俊瀚100公尺意外落敗 銀牌作收

2022/05/28 20:00

楊俊瀚今在台灣田徑公開賽男子100公尺決賽不敵學弟魏泰陞屈居銀牌。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚經過隔離，即使身體狀況不差，卻有種使不上力之感，今天在2022年台灣田徑公開賽男子100公尺決賽以10秒40不敵學弟魏泰陞的10秒39，這也是他近年首次在國內百米賽事落敗。

楊俊瀚保有10秒11的100公尺全國紀錄，只是4月前往日本參加國際賽，先在廣島織田幹雄紀念賽因遇到大雨，在賽前熱身亂了節奏，100公尺預賽僅跑出11秒09，且後來又必須搭車移動，在世界田徑大獎賽東京站則跑出10秒40，不過再來回到台灣需要進行隔離，加上今天一日兩趟等因素，最終敗陣。

楊俊瀚今在台灣田徑公開賽男子100公尺決賽不敵學弟魏泰陞屈居銀牌。（記者林正堃攝）

楊俊瀚在103年全國錦標賽100公尺摘金後，近年在國內賽事根本找不到對手，只是這回因外在因素影響，未能發揮最佳表現，只能以銀牌作收。楊俊瀚目前想要前進7月世錦賽的希望渺茫，因此還是會持續修正缺失，考慮下半年後再出國參加國際賽。

至於在今年全大運以10秒38締造生涯最佳的魏泰陞，繼2020年模擬東京奧運對抗賽200公尺贏過楊俊瀚後，這次又在學長的主戰場獲勝，但他透露，楊俊瀚這段期間遭遇不少狀況，光是隔離就讓訓練變得比較不正常，他反而比較在意自己的成績能穩定，希望下次能夠再度突破自己的成績。

楊俊瀚。（記者林正堃攝）

魏泰陞。（記者林正堃攝）

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