法網》31連勝！波蘭天才球后遇頑抗 盤末滅火晉16強

波蘭天才球后史薇泰克勇奪31連勝，挺進法網女單16強。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽女單第3輪，波蘭天才球后史薇泰克（Iga Swiatek）連勝氣勢無法擋，次盤後段雖遭遇頑抗，適時回破滅火，費番手腳終挾6：3、7：5力退蒙特內哥羅非種子黑馬科維妮琪（Danka Kovinic），奪冠熱門的頭號種子連續4年至少挺進16強，近來連勝紀錄也擴大為31場。

年僅20歲的史薇泰克，球拍熱的發燙，3連勝1盤未失，包括此役激戰1個半小時直落2出線，持續展現繼2020年後，第2度於巴黎羅蘭加洛斯封后的強烈企圖心。面對世界排名95的科維妮琪，史薇泰克第2局就破發，3：0強勢開局，第7局起歷經互破，連下4球保發先馳得盤。

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次盤球后乘勝追擊，第3、5局接連雙破，4：1拉開差距，眼看勝券在握，卻遭遇科維妮琪強勢反撲，意外雙破一口氣倒趕5局超前，關鍵第10局史薇泰克及時回穩，換穿白外套後重掌節奏保發，關鍵第11局再度突破，最終倒趕3局鎖定勝利。

「對手發球強勁，回球也很重，整場表現都很好，我在調整出手情況下，出現比較多失誤。」前2戰都曾6：0清盤的史薇泰克，此役意外陷入拉鋸，賽後她坦承，今天表現不夠穩定，有時候打法太積極，反而力量過大而讓球出界，「還好兩盤都率先破發，讓我臨場釋放壓力，不致落入被動。」

史薇泰克堪稱本季狀態最好女將，從2月起杜哈、印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬，已勢如破竹接連橫掃5座金盃，如今紅大滿貫連戰皆捷的她，不但獨居職業女網2000年以來第4長紀錄，離比利時退役名將漢妮（Justine Henin）2007至08年的32連勝也只差1場。

蒙特內哥羅非種子黑馬科維妮琪。（歐新社）

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