晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

法網》31連勝！波蘭天才球后遇頑抗 盤末滅火晉16強

2022/05/28 20:05

波蘭天才球后史薇泰克勇奪31連勝，挺進法網女單16強。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽女單第3輪，波蘭天才球后史薇泰克（Iga Swiatek）連勝氣勢無法擋，次盤後段雖遭遇頑抗，適時回破滅火，費番手腳終挾6：3、7：5力退蒙特內哥羅非種子黑馬科維妮琪（Danka Kovinic），奪冠熱門的頭號種子連續4年至少挺進16強，近來連勝紀錄也擴大為31場。

年僅20歲的史薇泰克，球拍熱的發燙，3連勝1盤未失，包括此役激戰1個半小時直落2出線，持續展現繼2020年後，第2度於巴黎羅蘭加洛斯封后的強烈企圖心。面對世界排名95的科維妮琪，史薇泰克第2局就破發，3：0強勢開局，第7局起歷經互破，連下4球保發先馳得盤。

次盤球后乘勝追擊，第3、5局接連雙破，4：1拉開差距，眼看勝券在握，卻遭遇科維妮琪強勢反撲，意外雙破一口氣倒趕5局超前，關鍵第10局史薇泰克及時回穩，換穿白外套後重掌節奏保發，關鍵第11局再度突破，最終倒趕3局鎖定勝利。

「對手發球強勁，回球也很重，整場表現都很好，我在調整出手情況下，出現比較多失誤。」前2戰都曾6：0清盤的史薇泰克，此役意外陷入拉鋸，賽後她坦承，今天表現不夠穩定，有時候打法太積極，反而力量過大而讓球出界，「還好兩盤都率先破發，讓我臨場釋放壓力，不致落入被動。」

史薇泰克堪稱本季狀態最好女將，從2月起杜哈、印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬，已勢如破竹接連橫掃5座金盃，如今紅大滿貫連戰皆捷的她，不但獨居職業女網2000年以來第4長紀錄，離比利時退役名將漢妮（Justine Henin）2007至08年的32連勝也只差1場。

蒙特內哥羅非種子黑馬科維妮琪。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。