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T1》又一隊敗給洋將？特攻本土年輕但打出競爭力

2022/05/28 21:49

新北中信特攻無緣冠軍戰。（記者廖耀東攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台啤英熊昨在賽後提出賽制問題，洋將成為主宰戰局的一方，因此擁有一手本土好牌也沒用，而新北中信特攻恐怕也面臨同樣問題。

特攻在系列賽發揮最出色球員正是本土射手謝亞軒，他除了首戰拿20分，今再攻下23分，皆是全隊之最，其餘4名洋將則是火力受阻，合計僅26分進帳。

相較太陽在關鍵時刻靠塔克挺身而出連拿6分，加上艾倫在禁區也有所貢獻，以一波9：0攻勢揚長而去，特攻沒有外援也能扛下重任，夏樂得分掛蛋，馬龍則是7投1中，而且球常拿不穩，凱則有6分貢獻，但並不是出現在最後的乾旱期。

儘管特攻陣容年輕，陣中還有超強新人阿巴西，還有今年入選國手的林秉聖，加上在季後賽證明自己的菜鳥射手謝亞軒，季中也補進富經驗的旅外好手林韋翰，季後賽都有不錯發揮。

洋將反而成為最弱一環，被外界調侃為「馬卡龍」的馬龍，反而成為本季不動外援，厄力、伊布、查拉帝皆因不同原因走人，人手不斷變動，卻都未能找到即戰力，教練李逸驊賽後談到此情況也只說：「洋將本來表現就有好有壞，很多技術還是我教他們，也算是配合度高。」明年特攻想捲土重來，尋覓洋將將是重中之重。

新北中信特攻洋將馬龍（左）。（記者廖耀東攝）

新北中信特攻謝亞軒。（記者廖耀東攝）

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