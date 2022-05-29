MLB》又被搞？大谷翔平無奈搖頭 美媒：這球離本壘板有10公分！

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平昨天因為腰部不適，沒有排在先發打線，他在第9局上場代打，大谷翔平最後遭到三振，天使以3：4不敵藍鳥，天使隊吞下3連敗。FOX分析師韋蘭德（Ben Verlander）發現，大谷翔平面對的第一顆球，離本壘板4英吋之遠，卻判定好球。

9局下2出局天使隊無人上壘，大谷翔平上場代打，面對藍鳥終結者羅馬諾（Jordan Romano），對手投出第一顆球96.5英哩四縫線速球，大谷沒有揮棒，從大聯盟官網顯示是這球在好球帶外側，主審卻判定好球，讓大谷翔平無奈搖頭。最後大谷翔平面對一顆偏高的96.5英哩四縫線速球揮空，吞下再見三振。

請繼續往下閱讀...

韋蘭德就在推特上發文說，「這球離本壘板有4英吋之遠（約10公分），卻還是判定好球。」

天使隊今天將繼續在主場迎戰藍鳥，大谷翔平有望再度對決學長菊池雄星，上演花卷東高校內戰。菊池雄星本季先發8場拿到2勝1敗，防禦率3.47。

Welcome to the game Shohei Ohtani. Here’s a pitch 4 inches off the plate that’s going to be called a strike. pic.twitter.com/tFRMNX6hrx — Ben Verlander （@BenVerlander） May 28, 2022

大谷翔平第9局上場代打的逐球紀錄。（圖片取自大聯盟官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法