MLB》又被搞？大谷翔平無奈搖頭 美媒：這球離本壘板有10公分！

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平昨天因為腰部不適,沒有排在先發打線,他在第9局上場代打,大谷翔平最後遭到三振,天使以3:4不敵藍鳥,天使隊吞下3連敗。FOX分析師韋蘭德(Ben Verlander)發現,大谷翔平面對的第一顆球,離本壘板4英吋之遠,卻判定好球。

9局下2出局天使隊無人上壘,大谷翔平上場代打,面對藍鳥終結者羅馬諾(Jordan Romano),對手投出第一顆球96.5英哩四縫線速球,大谷沒有揮棒,從大聯盟官網顯示是這球在好球帶外側,主審卻判定好球,讓大谷翔平無奈搖頭。最後大谷翔平面對一顆偏高的96.5英哩四縫線速球揮空,吞下再見三振。

韋蘭德就在推特上發文說,「這球離本壘板有4英吋之遠(約10公分),卻還是判定好球。」

天使隊今天將繼續在主場迎戰藍鳥,大谷翔平有望再度對決學長菊池雄星,上演花卷東高校內戰。菊池雄星本季先發8場拿到2勝1敗,防禦率3.47。

