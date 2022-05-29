法網》一面倒看好波蘭球后 鄭欽文晉8機率僅6.8％

波蘭天才球后史薇泰克。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽女單第4輪，波蘭天才球后史薇泰克（Iga Swiatek）即將對決中國黑馬鄭欽文，國際賭盤一面倒看好已經31連勝的頭號種子，順勢再下一城，甚至外媒也預測，鄭欽文晉8強機率僅6.8%，16人當中墊底。

2020年法網封后的史薇泰克，賽後被記者問到下個對手鄭欽文時，直言完全不熟，「坦白說，我不瞭解她。過去幾個月，我看網球比賽不多，但聽到了一些球員在聊她。我相信她處在正軌，因為她打得很棒。現在我在戰術上還沒有什麼準備，但可以肯定是，我會為下一場比賽做好功課，教練會幫助設定戰術。」據《tennisabstract》目前預測，史薇泰克晉8的機會高達93.2%，16強中穩居領先也遠優於鄭欽文，各界更普遍認為當今球后將會勝出。

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即將在5月31日滿21歲的史薇泰克，手感熱的發燙，儘管法網冷門連環爆，這位前十種子中唯一倖存的頭號種子，已連續4年至少挺進紅土大滿貫16強，奪冠行情水漲船高，近來連勝紀錄也刷新至31場。由於準壽星史薇泰克先前勢如破竹接連橫掃5座金盃，加上巴黎羅蘭加洛斯3連勝、1盤未失，不但獨居職業女網本世紀第4長紀錄，離比利時退役名將漢妮（Justine Henin）2007至08年的32連勝，也只差1場就能追平。

中國黑馬鄭欽文。（歐新社）

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