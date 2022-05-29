晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

法網》一面倒看好波蘭球后 鄭欽文晉8機率僅6.8％

2022/05/29 07:00

波蘭天才球后史薇泰克。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽女單第4輪，波蘭天才球后史薇泰克（Iga Swiatek）即將對決中國黑馬鄭欽文，國際賭盤一面倒看好已經31連勝的頭號種子，順勢再下一城，甚至外媒也預測，鄭欽文晉8強機率僅6.8%，16人當中墊底。

2020年法網封后的史薇泰克，賽後被記者問到下個對手鄭欽文時，直言完全不熟，「坦白說，我不瞭解她。過去幾個月，我看網球比賽不多，但聽到了一些球員在聊她。我相信她處在正軌，因為她打得很棒。現在我在戰術上還沒有什麼準備，但可以肯定是，我會為下一場比賽做好功課，教練會幫助設定戰術。」據《tennisabstract》目前預測，史薇泰克晉8的機會高達93.2%，16強中穩居領先也遠優於鄭欽文，各界更普遍認為當今球后將會勝出。

即將在5月31日滿21歲的史薇泰克，手感熱的發燙，儘管法網冷門連環爆，這位前十種子中唯一倖存的頭號種子，已連續4年至少挺進紅土大滿貫16強，奪冠行情水漲船高，近來連勝紀錄也刷新至31場。由於準壽星史薇泰克先前勢如破竹接連橫掃5座金盃，加上巴黎羅蘭加洛斯3連勝、1盤未失，不但獨居職業女網本世紀第4長紀錄，離比利時退役名將漢妮（Justine Henin）2007至08年的32連勝，也只差1場就能追平。

中國黑馬鄭欽文。（歐新社）

　

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。