法網》又不是和外星人打！中國新秀霸談對決球后

鄭欽文。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽女單冷門連環爆！中國19歲新秀鄭欽文天助自助連闖3關，首抵紅土大滿貫16強，談到即將強碰31連勝的波蘭天才球后史薇泰克（Iga Swiatek），這名年輕黑馬霸氣回應：「很期待這場對決，因為是檢驗自己的最好機會！」

鄭欽文法網處女秀天助自助，第2輪3盤大逆轉恐慌症發作的羅馬尼亞前世界球后哈勒普（Simona Halep）之後，第3輪6：0、3：0遙遙領先時，兩條大腿都纏滿繃帶的32歲地主老將科內（Alize Cornet）因傷退賽，即將與頭號種子史薇泰克爭奪8強門票，「她當然是一位很棒的球員。事實上，我一直在為這場比賽做準備，因為我真的想和她打一場。」鄭欽文解釋，儘管對手這賽季發揮出色，取得驚人成績，「但大家都是人，我也不是和外星人去打比賽，既然是人就肯定會有弱點，所以我要做的就是打好我自己的球。」

請繼續往下閱讀...

鄭欽文坦承，這肯定是場艱難比賽，「我將盡己所能，為每一分去努力，看看會發生甚麼。能和她隔網而戰是我的榮幸，我期待這場對決，希望借此看看自己的實力究竟如何。」來自湖北十堰的鄭欽文強調，參加大滿貫比賽是兒時夢想之一，只要站到場上就要盡量維持最佳狀態，能在中央球場出賽，「我唯一的感覺就是特別興奮！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法