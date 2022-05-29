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歐冠》皇馬21歲小將關鍵進球率隊氣走利物浦 第14度稱王

2022/05/29 07:02

皇馬收下歐冠冠軍。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕皇家馬德里重返歐洲之巔！皇馬今天在2022年歐洲冠軍聯賽冠軍戰，前鋒維尼修斯（Vinicius Junior）下半場59分鐘的寶貴進球，以1：0氣走英超勁旅利物浦，收下隊史第14座冠軍。

本屆決賽原定在俄羅斯聖彼得堡登場，但俄羅斯攻打烏克蘭後，改在法國巴黎法蘭西體育場舉行。今年西甲冠軍皇馬對上英超亞軍利物浦，也是兩隊1981、2018年後三度於決賽狹路相逢，1981年由利物浦勝、2018年則是皇馬稱王。

皇馬決賽控球率僅46％，且整場只有起腳射門4次，但下半場21歲的巴西小將維尼修斯跳出來當英雄，接獲隊友傳球漂亮把球踢入紅軍大門，而皇馬守門員庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）則是多次擋下對方射門，讓利物浦9次射正全部成了空包彈，最終皇馬就成功奪下第14座冠軍，也是2018年後再度稱王。

隊史最偉大球星之一、葡萄牙好手C.羅納度（Cristiano Ronaldo）2018年離開後，皇馬在2019、2020年歐冠16強出局，去年則是4強落敗，如今不僅重返決賽並成功捧冠，更是締造隊史在歐冠決賽的8連勝，前次輸球就是1981年不敵利物浦屈居亞軍。

此外，義大利籍總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）於2003年、2007年帶領AC米蘭制霸歐冠，以及2014年、2022年率領皇馬稱霸，生涯四度勇奪歐冠金盃，成為史上第一人。

皇馬前鋒維尼修斯（Vinicius Junior）致勝進球。（歐新社）

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