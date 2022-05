MLB》賞對手一巴掌遭禁賽3場 紅人外野手出面解釋了（影音）

紅人外野手潘姆。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紅人外野手潘姆(Tommy Pham)昨在賽前練習時賞了巨人外野手佩德森(Joc Pederson)一巴掌,今遭聯盟禁賽3場。

潘姆與佩德森昨在雙方交手前的練習時間與外野發生衝突,還讓兩邊球員都衝上前制止,當時美媒爆料兩人在《ESPN》夢幻足球聯盟(fantasy football league)裡意見不同是導火線。

請繼續往下閱讀...

潘姆昨被移出先發名單,佩德森賽後向媒體解釋,一年前自己在聯盟裡把一位球員放進傷病保留名單、並補進一位自由球員,這個操作被盟友認為是作弊,不過佩德森認為每個盟的規則略有不同,自己的操作在該聯盟合乎規則。

聯盟今以「不當行為」將動手打人的潘姆禁賽三場,從昨役開始算起,因此紅人與巨人三連戰他都不會上場。

佩德森。(資料照,今日美國)

今天潘姆出面解釋,他向媒體表示,除了破壞規則,佩德森還在該聯盟的對話群組裡說過對前東家教士不尊重的話。

「我賞了Joc一巴掌,他講了一些我不能容忍的話,內容是有關我之前的球隊(教士)。」潘姆表示,「我們下注的錢太多了,所以我認為是有規則的,你這樣是在搞我的錢,然後還說那些不尊重的話,這一切都應該是有規則的。」

Tommy Pham and Joc Pederson had to be separated during batting practice today pic.twitter.com/6exQxCbbXH