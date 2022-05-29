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MLB》賞對手一巴掌遭禁賽3場 紅人外野手出面解釋了（影音）

2022/05/29 07:51

紅人外野手潘姆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人外野手潘姆（Tommy Pham）昨在賽前練習時賞了巨人外野手佩德森（Joc Pederson）一巴掌，今遭聯盟禁賽3場。

潘姆與佩德森昨在雙方交手前的練習時間與外野發生衝突，還讓兩邊球員都衝上前制止，當時美媒爆料兩人在《ESPN》夢幻足球聯盟（fantasy football league）裡意見不同是導火線。

潘姆昨被移出先發名單，佩德森賽後向媒體解釋，一年前自己在聯盟裡把一位球員放進傷病保留名單、並補進一位自由球員，這個操作被盟友認為是作弊，不過佩德森認為每個盟的規則略有不同，自己的操作在該聯盟合乎規則。

聯盟今以「不當行為」將動手打人的潘姆禁賽三場，從昨役開始算起，因此紅人與巨人三連戰他都不會上場。

佩德森。（資料照，今日美國）

今天潘姆出面解釋，他向媒體表示，除了破壞規則，佩德森還在該聯盟的對話群組裡說過對前東家教士不尊重的話。

「我賞了Joc一巴掌，他講了一些我不能容忍的話，內容是有關我之前的球隊（教士）。」潘姆表示，「我們下注的錢太多了，所以我認為是有規則的，你這樣是在搞我的錢，然後還說那些不尊重的話，這一切都應該是有規則的。」

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