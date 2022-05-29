MLB》卡普勒對國家不滿拒唱國歌 77歲老教頭：不尊重軍人

巨人總教練卡普勒、白襪總教練拉魯薩。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕美國槍擊案頻傳，近日又發生德州小學校園槍擊案的憾事，巨人總教練卡普勒（Gabe Kapler）為表達對國家現況的不滿，昨宣布未來將拒絕上場唱國歌，對此白襪77歲老教頭拉魯薩（Tony La Russa）有不同意見。

卡普勒昨在社群平台表示，未來賽前播放國歌時，自己將會待在休息室、不會走上場，「我的父親教導我，如果我們的國家反映人民的聲音，要站起來宣誓效忠、如果沒有的話，就要坐著表達抗議，我不認為現在國家有反映人民的聲音。」

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根據《ESPN》報導，對於卡普勒這個決定，聯盟多隊總教練都表達支持，遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）讚他勇敢、紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）說，卡普勒常為各項議題發聲，「我以他為傲」。

不過白襪教頭拉魯薩有不同看法，他受訪時肯定卡普勒的動機、但不認同這個抗議的方式，「我認為他關心我們國家發生的事情是正確的。但我認為不該利用國旗和國歌來表達反對意見。」

拉魯薩重申，自己尊重卡普勒的意圖，但不認同抗議的方式，認為此舉對於軍人並不尊重，「他們（軍人）的勇氣來自國旗對他們的意義、也來自聽到國歌的時候，你必須了解退伍軍人聽到國歌或看到國旗的想法，還有他們及其家人付出的代價。如果你真的了解，不可能不向國旗致意、不聽國歌。」

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