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MLB》狂飆10K！洋基王牌催出161公里火球 鐵牛棚被攻破中斷連勝

2022/05/29 08:35

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）今日6局狂飆10K，連2場出賽投出雙位數三振，但此役無關勝敗，終場洋基1：3不敵光芒，中斷4連勝。

洋基1局上半就靠高飛犧牲打先馳得點，柯爾也在投手丘上繳出好表現，前4局都沒被敲出安打，只讓對手靠著1次保送上壘，4局下半還2度催出破百英哩火球。

洋基王牌投手柯爾。（USA TODAY Sports）

5下柯爾被擊出1支安打，但該局沒掉分，6下續投2出局後遇上亂流，柯爾控球出狀況，連投2次保送，得點圈有人時被阿羅薩雷納（​Randy Arozarena）敲安，雙方1：1平手，隨後柯爾馬上止血，製造滾地球抓下第3出局數，也結束今日先發工作。

柯爾今日主投6局，用105球，被敲2安、投出3保送，失掉1分責失，另有10次三振，最快球速來到100.2英哩（約161.3公里），此役無關勝敗，防禦率下修至3.12。

柯爾退場後，洋基鐵牛棚被攻破，盧特基（Lucas Luetge）、金恩（Michael King）分別在7下、8下各掉1分，加上條紋軍今日打線熄火，全場僅敲4安，終場1：3落敗。

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