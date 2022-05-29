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MLB》何時重返大聯盟？ 地表最強右投傳來好消息

2022/05/29 10:06

德葛隆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會2屆塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）何時能傷癒歸隊？德葛隆今日親自現身說法，強調先前受傷的右肩胛骨已經「完全正常」。

德葛隆春訓期間，出現右肩不適情況，經過核磁共振檢查後，顯示肩胛骨有壓力反應，肩膀出現發炎情形，本季一場未投，他今年在春訓出賽2場，累積5局投球飆出10次三振，防禦率1.80。

德葛隆近日開始進行距離135英呎的長傳練習，並透露會在未來幾天與大都會球團進行討論，但何時能站上投手丘？德葛隆也無法指出確切的時間。

德葛隆表示，自己的右肩已經感覺一切正常，之後不需要再照核磁共振檢查或CT斷層掃描，「我感覺完全正常，我認為這就是事情的發展方向，我們要進展到下一步嗎？這將是未來幾天的討論課題。」

大都會本季戰績出色，暫居國聯東區龍頭，德葛隆直呼由於球隊成績出色，使他能夠安心復健，不會急於復出，「球隊一直打得非常好，你必須將眼光放遠，走在安全的那條路上，而不是急於一時。」

先前大都會投手教練海夫納（Jeremy Hefner）表示，德葛隆將需要進行三到五場小聯盟的復健賽，德葛隆今日也證實這一點，並透露自己在復健賽中，至少會拉長到4局投球。

大聯盟官網推測，如果一切進展順利，德葛隆有望在6月底或7月初重返大聯盟。

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