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法網》開放年代以來第一次 女單16強前十種子僅剩1位

2022/05/29 10:09

吉奧兒姬（左）淘汰白俄羅斯第7種子莎巴蓮卡。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕義大利第28種子吉奧兒姬（Camila Giorgi）昨在法網女單公開賽以4：6、6：1、6：0淘汰白俄羅斯第7種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）首次挺進16強，16強前10種子僅剩球后史薇泰克（Iga Swiatek）存活下來。

吉奧兒姬去年在羅傑斯盃首捧千分大師賽冠軍，昨花1小時42分鐘逆轉莎巴蓮卡後，目前面對世界前10的選手過去7戰就贏了5場，30歲的她寫下個人法網新猷後，世界排名也有望再創新高，她過去的最佳成績是2018年的世界第26，接下來將與俄羅斯女將卡薩金娜（Daria Kasatkina）爭奪8強門票。

另一方面，除莎芭蓮卡爆冷出局、西班牙第3種子巴多薩（Paula Badosa）在與俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）苦戰後也不敵膝傷決定退賽，本屆16強前10種子僅剩波蘭天才球后史薇泰克。

根據紀錄，這是開放年代以來法網首次16強名單中女單前10種子僅剩1位，如果算進四大滿貫則是第二次，上次是2018年溫網，至於男單部分出現過一次，是1998年的法網。

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