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MLB》生涯第211場先發終於締造完投！ 紅襪強投寫下新紀錄

2022/05/29 10:53

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今與金鶯雙重賽，首戰艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）完投9局失3分（2責失）奪勝，締造生涯首場完投紀錄。

32歲的艾歐瓦迪，過往大聯盟生涯210場先發，從未完投過，就在今日他成功辦到了！此役是艾歐瓦迪本季第10場登板、生涯第211場先發，對上金鶯主投9局用了108球，被敲7安、包括挨1轟，失掉3分（2責失），另有6三振、1保送，終場紅襪5：3獲勝，艾歐瓦迪摘下本季第2勝，更是他大聯盟生涯首場完投。

艾歐瓦迪。（法新社）

對於寫下生涯新紀錄，艾歐瓦迪直呼：「這對我來說絕對意義重大，尤其是我們最近牛棚的消耗有點大，加上今天又是雙重賽的情況下，我能夠完投，教練團也相信我能主宰整場比賽，這對我來說意義重大。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）大讚：「這場完投的時機很棒，就像我說的，他的球投得很好，他做每件事情都非常努力，這是他應得的，太出色了。」

雙重賽第二戰，金鶯扳回一城，以4：2擊敗紅襪，這場比賽紅襪一共動用7名投手。

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