棒球》美國大學25：22打擊大戰 MLB上次出現已是百年前（影音）

UCLA was down by 9 runs going into the bottom of the 9th.



They scored 9 runs.



And then walked it off in the 10th. @UCLABaseball pic.twitter.com/SDPdeDntYh — B/R Walk-Off （@BRWalkoff） May 29, 2022

〔體育中心／綜合報導〕美國太平洋十二校聯盟賽事今出現大比分場面，加州大學洛杉磯分校（UCLA）在延長賽靠著再見全壘打以25：22氣走奧勒岡州立大學，演出驚奇逆轉勝。

第3種子UCLA今以12：21、9分落後進入第9局，靠著單局4支安打、對方4次保送以及1次失誤追平比數、硬是將戰線拉長到第10局。

請繼續往下閱讀...

10局上奧勒岡再拿1分，克服過9分落後的UCLA面對1分差再度展現韌性，滿壘時先靠對方投手犯規拿下追平分，接著由捕手貝利斯（Tommy Beres）敲出再見三分砲笑納勝利。

由於擊敗第2種子奧勒岡大學，UCLA保住生機，稍後雙方將再戰一場，決定冠軍賽門票得主。

根據《ESPN Stats & Info》指出，兩隊合計拿下47分，是美國大學一級賽事本季超過8000場比賽中的新高紀錄，而上次在MLB賽事兩隊合計至少47分則已經要追溯至1922年8月25日小熊以26：23擊敗費城人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法