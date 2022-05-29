NBA》「林書豪當年也落選」韓媒鼓勵掉出預測名單的21歲新星

韓媒以林書豪落選例子鼓勵李賢俊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕NBA新人選秀會將在下月登場，南韓21歲射手李賢俊日前決定投入選秀，南韓媒體今以台裔後衛林書豪的例子鼓勵他，就算落選也不要灰心。

身高201公分的李賢俊是勇士球星柯瑞（Stephen Curry）戴維森學院的學弟，大二那年成為校史第一位單季達成「180俱樂部（命中率至少50%，三分命中率至少40%，罰球命中率至少90%）」的球員，大三這個賽季場均則繳出15.8分、6.0籃板、1.9助攻，投籃命中率47.4%、外線命中率38.1%的成績，助隊獲得所屬的「Atlantic 10」聯盟冠軍。

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李賢俊在決定投入選秀時，美媒大多預估順位能落在第二輪，不過他近期在G聯賽的訓練營上表現並不算出色，第一天繳出9分6籃板4失誤、第二天拿到8分1籃板1助攻。在NBA抽籤結果公布當天，多家美媒進行模擬選秀，幾乎已不見李賢俊的名字。

韓媒《Mania Times》今以「林書豪（當年）也落選...李賢俊即使沒被選中也不要放棄」為題，用林書豪當例子鼓勵李賢俊，報導從林書豪在哈佛的紀錄娓娓道來、提到他參加NBA落選、在夏季聯賽證明身手，隨後在勇士隊登上NBA、並於尼克隊掀起「林來瘋」的經歷。

報導不只以林書豪為例，也提到在NBA資歷19年的熱火老將哈斯倫（Udonis Haslem）當年選秀一樣榜上無名、而金塊兩屆MVP約基奇（Nikola Jokic）則在第41順位才獲青睞，以這些例子鼓勵李賢俊就算屆時落選也不要氣餒。

李賢俊若成功獲得指名，將成為2004年河昇鎮後，南韓第二位進入NBA的球員，後者在當年次輪第46順位獲得拓荒者青睞。

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