消毒門把關防疫！紫南宮99.9K自行車賽 馬英九率3000人競騎

南投紫南宮99.9K環縣自行車賽盛大開騎，前總統馬英九（中，白色車衣）第4度前來挑戰。（南投縣政府提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕「2022永不放棄一騎來發財紫南宮環縣99.9K自行車挑戰」，今在南投竹山鎮消防署訓練中心盛大登場，吸引8國超過3000名騎士同場競技，前總統馬英九也第4度挑戰，選手歷經近百公里長征，最終彭聖元以2小時38分15秒奪冠。

紫南宮環縣自行車挑戰賽全程99.9公里，從竹山鎮消訓中心出發後，經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮等9鄉鎮市，最後回到紫南宮，除了台灣選手，今年也有美國、哥倫比亞、日本、中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡等8個國家騎士同場競技，共計3092人參賽，年紀最大77歲，最小僅10歲。

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南投紫南宮99.9K環縣自行車賽登場，今年首度使用防疫消毒門，為選手分批清消。（南投縣政府提供）

南投縣政府表示，自行車賽為加強防疫工作，要求騎士需打滿2劑疫苗，若未打滿2劑，領隊需提供活動前2天快篩陰性證明，若選手有發燒、喉嚨不適、咳嗽等症狀就必須停賽，今年還首次使用防疫消毒門為選手分批清消，活動期間報到、出發，以及回到終點均須配戴口罩。

今在南投副縣長陳正昇、竹山鎮長陳東睦等人鳴槍帶領下，前總統馬英九與選手們魚貫衝出感應門，3000多名騎士挑戰百公里長征，場面相當壯觀，選手只要在7小時內騎完全程，就能獲得完賽證書，以及「旋轉錢坤」獎牌與紫南宮虎年錢母。

在歷經近3小時的競技後，率先抵達終點的是男子組彭聖元，以2小時38分15秒奪冠，隨後曾晟禕以2小時40分26秒、陳有清2小時40分40秒分分居第2、第3名。

南投紫南宮99.9K環縣自行車賽盛大開騎，3000多名騎士魚貫而出，場面壯觀。（南投縣政府提供）

南投紫南宮99.9K環縣自行車賽，南投副縣長陳正昇（右二）為率先抵達終點的選手彭聖元（左二）等人頒獎。（南投縣政府提供）

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