晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

消毒門把關防疫！紫南宮99.9K自行車賽 馬英九率3000人競騎

2022/05/29 12:21

南投紫南宮99.9K環縣自行車賽盛大開騎，前總統馬英九（中，白色車衣）第4度前來挑戰。（南投縣政府提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕「2022永不放棄一騎來發財紫南宮環縣99.9K自行車挑戰」，今在南投竹山鎮消防署訓練中心盛大登場，吸引8國超過3000名騎士同場競技，前總統馬英九也第4度挑戰，選手歷經近百公里長征，最終彭聖元以2小時38分15秒奪冠。

紫南宮環縣自行車挑戰賽全程99.9公里，從竹山鎮消訓中心出發後，經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮等9鄉鎮市，最後回到紫南宮，除了台灣選手，今年也有美國、哥倫比亞、日本、中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡等8個國家騎士同場競技，共計3092人參賽，年紀最大77歲，最小僅10歲。

南投紫南宮99.9K環縣自行車賽登場，今年首度使用防疫消毒門，為選手分批清消。（南投縣政府提供）

南投縣政府表示，自行車賽為加強防疫工作，要求騎士需打滿2劑疫苗，若未打滿2劑，領隊需提供活動前2天快篩陰性證明，若選手有發燒、喉嚨不適、咳嗽等症狀就必須停賽，今年還首次使用防疫消毒門為選手分批清消，活動期間報到、出發，以及回到終點均須配戴口罩。

今在南投副縣長陳正昇、竹山鎮長陳東睦等人鳴槍帶領下，前總統馬英九與選手們魚貫衝出感應門，3000多名騎士挑戰百公里長征，場面相當壯觀，選手只要在7小時內騎完全程，就能獲得完賽證書，以及「旋轉錢坤」獎牌與紫南宮虎年錢母。

在歷經近3小時的競技後，率先抵達終點的是男子組彭聖元，以2小時38分15秒奪冠，隨後曾晟禕以2小時40分26秒、陳有清2小時40分40秒分分居第2、第3名。

南投紫南宮99.9K環縣自行車賽盛大開騎，3000多名騎士魚貫而出，場面壯觀。（南投縣政府提供）

南投紫南宮99.9K環縣自行車賽，南投副縣長陳正昇（右二）為率先抵達終點的選手彭聖元（左二）等人頒獎。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。