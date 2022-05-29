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NBA》力拚睽違12年闖總冠軍賽！ 綠衫軍明G7驟死戰該怎麼贏？

2022/05/29 12:51

塞爾提克明踢館熱火主場，進行東部冠軍賽搶7大戰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克明踢館熱火主場，進行東部冠軍賽搶7大戰，總教練烏杜卡（Ime Udoka）今日直言，想要贏下這場驟死戰，必須要打出更好的開局。

綠衫軍在系列賽率先取得聽牌優勢，但昨日G6在主場關門失敗，以103：111不敵熱火，讓對手將戰線延長，將透過明日搶7大戰分勝負，決定誰能拿下總冠軍賽門票。

今日綠衫軍總教練烏杜卡接受美媒視訊訪問時，點出一大關鍵，表示球隊必須在比賽一開始就全神貫注，打出更好的開局，避免重蹈覆轍G6開賽過多失誤的情形。

烏杜卡直言：「昨日第一節的進攻和防守都沒有打出我們最好的籃球，最終導致一場艱苦的戰鬥，我們希望有一個更好的開局，在對手處於這種情況時給他們一些壓力，就像我們交手公鹿的第7戰時所做的那樣，這就是我們的心態。」

烏杜卡說道：「我們有信心在那裡獲勝，但我們必須讓自己有更好的開局，而不是在比賽初期就給他們製造太多機會，我們一直是一個有韌性的團隊，今年大家克服了很多事情，但總體來說，沒有什麼事情是容易的。」

若明日搶7大戰塞爾提克獲勝，將是他們自2010年以來，相隔12年再度闖進總冠軍賽。

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