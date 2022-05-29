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MLB》結束史上最難堪乾旱期！52億重砲本季首轟出爐（影音）

2022/05/29 12:54

希米恩遊騎兵首轟終於出爐。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季陷入低潮的遊騎兵強打希米恩（Marcus Semien），終於在來到新球隊的第44場比賽敲出本季首轟，以石破天驚的滿貫砲助隊以11：4大勝前東家運動家。

希米恩去年在藍鳥扛出45轟，冬天投入自由市場簽下7年1.75億美元（約新台幣52億）合約，不料轉戰德州手感卻突然消失，整體攻擊指數（OPS）還一度是全聯盟倒數第一。

希米恩今在面對運動家的比賽總算揚眉吐氣，於5局滿壘之際敲出中外野方向距離398英尺的滿貫砲，幫助球隊取得9：1遙遙領先。今4打數1安打5打點、選到2次保送，賽後打擊率1成94。

根據《Stats By STATS》紀錄顯示，希米恩是史上第一位上賽季至少40轟、隔季卻出現至少40場比賽無全壘打乾旱期的選手。

希米恩打趣表示，一度還以為會被接殺，「但是最後飛出去了。在這座球場白天的比賽如果確實逮中球，就能飛出去。」他賽後如釋重負談道，「滿貫砲很棒，這是我在新球隊的第一轟，很高興能幫助球隊贏球。」

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