MLB》楚奧特一日兩轟！第一位苦主是寶貝兒子（影音）

楚奧特敲出本季第13轟。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使強打楚奧特(Mike Trout)今賽前分享砲轟兒子的影片引發話題,今對戰藍鳥也敲出超前轟,可惜球隊遭逆轉,終場以5:6敗下陣來。

楚奧特今賽前在社群貼出與兒子貝克漢(Beckham)玩球的影片,他對著不到2歲的愛兒說,「我們來練一下爸爸的打擊,最近安打太少了」,接著這位攻擊指數持續穩居聯盟第一的強打就逮中貝克漢偏低的球猛力一夯,開轟後還不忘甩棒,畫面逗趣又溫馨。

在家中的「練打」收到效果,楚奧特今在面對藍鳥的比賽於7局敲出超前兩分砲,幫助天使取得4:3領先,可惜沒有優勢沒有維持太久,藍鳥在8局靠查普曼(Matt Chapman)與塔皮亞(Raimel Tapia)兩支長打又形成2分領先,天使雖在9局靠馬許(Brandon Marsh)的適時安打再度拉近分差,最後仍以1分差惜敗。

此役也是兩位日本選手、花卷東高校的前後輩對決,「學弟」大谷翔平4打數無安打靠觸身球保送跑回1分,賽後打擊率2成42;「學長」藍鳥先發投手菊池雄星主投5局失2分,送出4次三振、1次保送,無關勝負,防禦率3.48。

