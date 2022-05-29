高球》和日巡第2冠擦身而過 蔡佩穎休閒信託女子賽並列第2

蔡佩穎。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金一億日圓的JLPGA休閒信託女子賽今進行最後一輪，在前3回合打完暫居第2的台灣旅日女將蔡佩穎，這一輪帶著兩桿落後出發，仍有機會拚冠軍，且她今天一度和領先的小祝櫻戰成平手，可惜最終蔡佩穎揮出71桿，以總桿273桿，拿下並列第2。

蔡佩穎在前一輪繳出65桿的佳績，以總桿200桿獨居第2，且僅以2桿之差落後給領先的北海道女將小祝櫻。

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蔡佩穎今天開賽先在第2、3洞抓下小鳥，桿數追上原本領先的小祝櫻，展現爭冠氣勢，兩人在前9洞上演拉鋸戰。蔡佩穎前9洞共抓下4鳥吞1柏忌，小祝櫻則是獵下1博蒂沒有柏忌，兩人在前9洞打完戰成平手。

轉場後，蔡佩穎和小祝櫻都在第11洞吞下柏忌，但小祝櫻在第13洞賺進博蒂，保有1桿領先。蔡佩穎在最後7洞雖然有追平的機會，但她在第12到17洞都打par，最後1洞吞下柏忌，無緣扳平戰局。

蔡佩穎這輪總計抓下4鳥、吞3柏忌，以71桿作收，最終以總桿273桿和日本女將菅沼菜菜並列第2；小祝櫻最後一輪以71桿繳卡，以總桿271桿奪冠。

31歲的蔡佩穎今年3月在明治安田生命橫濱女子賽上演逆轉秀，勇奪日巡生涯首冠，上週則在普利司通女子公開賽拿下並列第8，連同這週的並列第2，連兩週打進前10名。

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