T1》總冠軍戰後天開打 胡瓏貿、丁聖儒將成為左右戰局的關鍵？

胡瓏貿、丁聖儒。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟元年2021-22球季季後賽經歷一連5天激戰，總冠軍賽對戰組合終於出爐，例行賽龍頭高雄全家海神直落二淘汰台灣啤酒英熊，晉級總冠軍賽，而例行賽第2台中葳格太陽也在決勝第3戰將士用命，驚險擊敗新北中信特攻，挺進總冠軍賽，兩隊即將展開5戰3勝制的總冠軍賽，首戰將在後天（31日）晚間7點於海神主場鳳山體育館開戰。

在今年球季開打之前，胡瓏貿以高名氣和高身價引起矚目，而他在回台灣的首季成績也不錯，交出平均14.3分、6.1籃板、3助攻，但因他的兩個洋將隊友布銳克曼和庫薩斯表現實在太出色，讓胡瓏貿的光環不如想像中強烈，但到了總冠軍戰這個年度重頭戲，一向擅打大比賽的胡瓏貿自然不會放過這個證明自己的機會。

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從季後賽首輪看起來，胡瓏貿已把狀況調到高峰，對英熊的兩戰，他交出平均15分、7籃板、3助攻的佳績，且命中率高達66.7%，和太陽比較，本土戰力是海神最大的優勢，像胡瓏貿這種身材和經歷的球員，總冠軍戰將形成太陽防守上的難題，在兩隊洋將戰力彼此抵消的情況下，胡瓏貿可望扮演決定勝負的強大力量。

太陽擁有桑尼、塔克和何喬登三大外援，一直以外援戰力為傲，相形之下本土球員就較弱勢，但其中地位最關鍵的就是丁聖儒，他本季個人數據雖然不亮眼，但仍穩定扮演球隊主控的角色，丁聖儒例行賽平均每場打32分43秒，在隊上僅次於桑尼，在太陽的地位可見一斑。

在例行賽太陽擊敗海神的2場比賽，丁聖儒的上場間都超過40分鐘，交出平均9.5分、4.5助攻、2抄截的稱職成績單，季後賽首輪對特攻的系列戰，太陽唯一輸掉的1場，丁聖儒全場投12只中1，才讓太陽陷入苦戰。總冠軍戰丁聖儒將對上海神名氣比他響亮很多的助攻王布銳克曼，他能抵消布銳克曼多少的優勢？將是太陽能否奪冠的重點。

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