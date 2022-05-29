晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》總冠軍戰後天開打 胡瓏貿、丁聖儒將成為左右戰局的關鍵？

2022/05/29 15:37

胡瓏貿、丁聖儒。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟元年2021-22球季季後賽經歷一連5天激戰，總冠軍賽對戰組合終於出爐，例行賽龍頭高雄全家海神直落二淘汰台灣啤酒英熊，晉級總冠軍賽，而例行賽第2台中葳格太陽也在決勝第3戰將士用命，驚險擊敗新北中信特攻，挺進總冠軍賽，兩隊即將展開5戰3勝制的總冠軍賽，首戰將在後天（31日）晚間7點於海神主場鳳山體育館開戰。

在今年球季開打之前，胡瓏貿以高名氣和高身價引起矚目，而他在回台灣的首季成績也不錯，交出平均14.3分、6.1籃板、3助攻，但因他的兩個洋將隊友布銳克曼和庫薩斯表現實在太出色，讓胡瓏貿的光環不如想像中強烈，但到了總冠軍戰這個年度重頭戲，一向擅打大比賽的胡瓏貿自然不會放過這個證明自己的機會。

從季後賽首輪看起來，胡瓏貿已把狀況調到高峰，對英熊的兩戰，他交出平均15分、7籃板、3助攻的佳績，且命中率高達66.7%，和太陽比較，本土戰力是海神最大的優勢，像胡瓏貿這種身材和經歷的球員，總冠軍戰將形成太陽防守上的難題，在兩隊洋將戰力彼此抵消的情況下，胡瓏貿可望扮演決定勝負的強大力量。

太陽擁有桑尼、塔克和何喬登三大外援，一直以外援戰力為傲，相形之下本土球員就較弱勢，但其中地位最關鍵的就是丁聖儒，他本季個人數據雖然不亮眼，但仍穩定扮演球隊主控的角色，丁聖儒例行賽平均每場打32分43秒，在隊上僅次於桑尼，在太陽的地位可見一斑。

在例行賽太陽擊敗海神的2場比賽，丁聖儒的上場間都超過40分鐘，交出平均9.5分、4.5助攻、2抄截的稱職成績單，季後賽首輪對特攻的系列戰，太陽唯一輸掉的1場，丁聖儒全場投12只中1，才讓太陽陷入苦戰。總冠軍戰丁聖儒將對上海神名氣比他響亮很多的助攻王布銳克曼，他能抵消布銳克曼多少的優勢？將是太陽能否奪冠的重點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。