法網》對於網路霸凌仇恨攻擊 老將納達爾神回應

納達爾。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人紅是非多，職業網球名將飽受盛名所累，甚至慘遭網路霸凌，屢傳心理健康出問題，對此擁有史上最多21座大滿貫男單冠軍的納達爾（Rafael Nadal）透露，其實沒花太多時間在社交媒體，就算收到酸民仇恨攻擊訊息，這位見慣風浪的老將也不會在意。

據葡萄牙知名網球記者兼球評摩加多（Jose Morgado）在個人推特爆料，6月3日就滿36歲的納達爾，回應對於社群媒體的看法，或許值得網壇時下年輕後輩們師法學習，「我是來自另個世代的人。我不生活在社群媒體上。」自認老派風格的西班牙「蠻牛」納達爾，喜歡擁抱大自然、享受健康人生，並不沉迷於網路世界，「我有時候會放一、兩張照片，但僅此而已。就算我在社群媒體上收到負面訊息，也真的沒有意識到。」

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納達爾生涯大滿貫戰績301勝，這位奪冠大熱門的第5種子，將在法網男單16強遭遇加拿大第9種子、21歲新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime）挑戰，巧的是，對手正由納達爾叔叔兼前教頭托尼（Toni Nadal）執教。若這位「紅土之王」再下一城，有望與塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在羅蘭加洛斯8強上演頂尖對決。

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