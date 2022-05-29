日職》中日游擊大物二度投手登板 日媒卻質疑上場時機

〔體育中心／綜合報導〕日職交流賽，中日龍2018年第一指名游擊大物根尾昂，本季變成「投打二刀流」角色，今天在第8局登板面對歐力士，後援1局無失分，最快飆到150公里。中日龍終場以0：8輸球。這也是根尾昂在日職一軍的第二次登板投球。

8局上打完中日龍落後8分，8局下中日龍直接派出根尾昂後援，連續解決歐力士打者小田裕也、宗佑磨，雖然被中川圭太敲一壘安打，根尾昂讓歐力士洋砲麥卡錫（Joe McCarthy）擊出中外野飛球出局，完成投球工作。

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總計根尾昂後援1局用12球，面對4名打者被敲1安，沒有失分，防禦率仍是0，最快球速為150公里。這是他今年第二度以投手身分登板。

根尾昂。（資料照，中職提供）

日媒《體育報知》報導，根尾昂前一次以投手登板是在本月21日面對廣島之戰，當時中日龍落後9分，教練團在第8局推出根尾昂後援，交出1局無失分好投。今天同樣也是在大比分落後的情況下登板，讓日本媒體感到疑惑。

該媒指出，27日比賽中日龍王牌投手大野雄大繳出9局完投勝，今天賽前沒有投手連續登板，加上明天（30日）沒有比賽，牛棚也可以休息，因此有媒體對於根尾昂的登板時機感到不解。

今天賽後有媒體提問，「（根尾昂）沒有必要上場投球吧？」中日龍監督立浪和義則是說，「不不不，投手山本拓實現在也投了很多球，因此即使是面對一名打者，我都不想再讓他們投球。」

立浪和義說，根尾昂在內野、外野守備練習後有些疲勞，但本人說想投球，因此讓他投1局。根尾昂則是說，「（若還有機會上場的話）我會盡全力壓制對手。」

身為2018年中日龍第一指名的根尾昂，是球團備受期待的游擊大物，但至今未能打出亮眼表現，根尾昂甚至還加練外野守備，盼能增加上場空間，今年更增加投手角色。本季根尾昂以打者身分出賽19場，共33打數敲7安，有4分打點、打擊率0.212。

根尾昂。（資料照，記者廖耀東攝）

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