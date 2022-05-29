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T1》海神和太陽爭冠 關鍵密碼和于煥亞、桑尼有關

2022/05/29 16:03

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟元年總冠軍戰將在後天（31日）於高雄鳳山體育館登場，將由高雄全家海神迎戰台中葳格太陽，兩隊的關鍵密碼和焦點對決大公開，這些都將成為左右戰局的關鍵。

高雄全家海神隊于煥亞。（資料照，記者李惠洲攝）

海神關鍵密碼：42.9%

海神的後衛于煥亞，本季三分命中率超過4成，平均每場可投進3記三分球，不但高居全聯盟第4，也是本土第1，「本土第1射手」名號當之無愧，而于煥亞能否在總冠軍戰發威，也是海神奪冠的觀察重點。

本季例行賽和太陽的6次交手，在贏球的4戰，于煥亞火力噴發，總共飆進15記3分球，且命中率高達42.9%，反觀在熄火的2戰，于煥亞加起來只投進5記3分球，且命中率只有31.3%，如果他能在總冠軍戰維持42.9%的命中率，就能替海神編織起外圍火網，奪冠自然更具本錢。

台中葳格太陽桑尼。（資料照，記者林正堃攝）

太陽關鍵密碼：31

太陽今年例行賽和高雄全家海神交手6次，只拿下2勝，這2勝有一個共通點，就是中鋒桑尼都表現出色，1場拿下31分、15籃板，1場拿下31分、10籃板，只要桑尼能拿31分太陽必勝，也成為總冠軍戰太陽的關鍵密碼。

在太陽贏球的這兩戰，桑尼平均31分、命中率高達58.1%，比起輸球4戰的平均23.5分、命中率40.4%好上許多，也足以顯見桑尼在總冠軍戰的戰略地位。值得一提的是，桑尼在贏球的2戰1場罰14中12，1場罰11中10，不但罰得多且罰得準，如他能在總冠軍戰強攻內線，取得兩位數的罰球機會，太陽贏球的機率就會大增。

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