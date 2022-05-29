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美國女籃球星在俄遭拘留百日 WNBPA籲拜登把人帶回家

2022/05/29 17:44

WNBA球星格林娜被控持有大麻煙彈，遭俄羅斯拘留。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕WNBA七屆全明星、兩屆奧運金牌得主格林娜（Brittney Griner）今年2月18日因持有大麻煙彈遭俄羅斯拘留，昨天（28日）是她在俄國被拘留的第100天。對此，美國全國女子籃球運動員協會（WNBPA）發布聲明，呼籲莫斯科立即釋放格林娜。

今年31歲的格林娜，在美國效力於鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury），與其他WNBA球員一樣，會在冬天的時候前往海外打球，格林娜最近一次赴海外出征就是去俄羅斯。不過當俄國入侵烏克蘭，美國對俄發布旅遊警示後，所有待在俄羅斯的WNBA球員趕緊離開該國，而格林娜也在要出境時，俄國海關在據指是格林娜的行李裡找到含有大麻油的電子煙彈，因此拘留格林娜。

《CNN》報導指出，本月早些時候，俄羅斯法院將格林娜的審前拘留延長到6月，該國聲稱她被指控走私大量麻醉品，此一罪行最高可判處10年監禁。

對此，WNBPA週六發布聲明表示，格林娜是被冤枉的，其妻子雀雷兒（Cherelle Griner）也在社群平台請求美總統拜登採取行動，WNBPA要求拜登應該跟雀雷兒見一面，「你已經聽到了格林娜的妻子雀雪兒的懇求，現在比以往任何時候都需要你和我們站在一起，把她帶回家！」

WNBPA也呼籲所有職業、業餘運動員、媒體有所行動，「今天是格林娜在俄被拘留的第100天，請我們體育界的姊妹、兄弟和同事，在請願書上簽名，幫助我們將此訴求送到白宮...作為全球體育界的一員，我們需要站起來一起呼籲釋放她。說出來！直到格林娜回家才停止。」

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