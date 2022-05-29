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MLB》遇本季最長打擊低潮 日媒盼大谷翔平再展「6月瘋」

2022/05/29 18:43

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平近日連5場無安打，陷入本季最長打擊低潮，日媒期待大谷能在6月找回手感，因為往年他在該月的表現都不錯，尤其是去年，單月敲出13轟，並列天使隊史6月第1多。

大谷翔平開季表現起伏大，雖然一度火力復甦，但近日陷入低潮，連17打席敲不出安打，開季至今出賽47場，繳出9轟、29打點和打擊率2成42的成績，日媒《Number Web》撰文指出，擊球狀況不佳的不僅僅只有大谷，大聯盟多數打者也呈現開季慢熱的狀態，4月場均只有4.0分，創下自1981年來的新低紀錄，與上季相比少了0.26分，4月平均打擊率2成31創下史上新低。

不過大聯盟打者在5、6月過後打擊數據會逐漸上升，尤其是大谷翔平，他生涯在6月的平均打擊三圍是.323/.396/.769，去年6月更是打擊大爆發，敲出13轟、23分打點，打擊率3成09，曾在6月18日到30日之間，10場內敲出9轟，生涯首度獲選單月MVP，6月狂敲13轟也與「天使先生」賽門（Tim Salmon）和普侯斯（Albert Pujols）並列隊史第1。日媒期待大谷能夠盡快終結低潮，今年也能夠複製往年6月的表現。

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