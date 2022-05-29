歐冠》單場撲救9球的皇馬門神 霸氣嗆「自己未獲得足夠尊重！」

皇馬門神庫爾圖瓦。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2022年歐洲冠軍聯賽冠軍戰，皇家馬德里靠著前鋒維尼修斯（Vinicius Junior）下半場59分鐘的關鍵進球，以1：0氣走英超勁旅利物浦，收下隊史第14座歐冠金盃。多次擋下對手攻勢的皇馬門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），他賽後霸氣直言，自己沒有獲得足夠的尊重，特別是在英格蘭。

此戰利物浦全場24次射門中有9次射正，全被庫爾圖瓦擋下，他也獲選該場比賽的最佳球員，他在本屆歐洲冠軍聯賽中合計撲救了59顆球。而皇馬此役全場4次射門、2次射門，就靠維尼修斯踢進寶貴的一球，帶走冠軍。

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皇馬門神庫爾圖瓦（右）。（歐新社）

《The Athletic》報導，現年30歲的庫爾圖瓦曾效力切爾西，但他在2018年和切爾西發生摩擦，甚至缺席球隊季前訓練，和球迷們的關係也不好，最後庫爾圖瓦離隊轉效力皇馬。

庫爾圖瓦表示，「我昨天說當馬德里打進決賽，就會贏球。我是在歷史正確的一方。我看到推特上很多人傳訊息給我，說今天我就會變低調，但事實正好相反。」

庫爾圖瓦說，「今天我需要贏得決賽，為了我的生涯、為了自己所有的辛苦努力，讓我的名字獲得尊重。因為我認為自己沒有獲得足夠的尊重，特別是在英格蘭。我看到很多批評，說我不夠好還是其他之類的。」

「我真的為球隊的表現感到高興和自豪。」庫爾圖瓦說，「我們一起擊敗世界上最棒的球隊，利物浦今天表現非常強大。我想自己打出一場很棒的比賽，這就是差別。」

皇馬門神庫爾圖瓦。（美聯社）

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