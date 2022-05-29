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台灣公開賽》女子鏈球紀錄保持人余雅倩穩定發揮 金牌快意入袋

2022/05/29 18:02

余雅倩今在台灣田徑公開賽女子鏈球決賽以62公尺53摘金。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕台灣女子鏈球紀錄保持人余雅倩，今天在2022年台灣田徑公開賽女子鏈球決賽以62公尺53摘金，雖然沒有再度打破全國紀錄，但從去年10月全大運迄今每場比賽都能有60公尺以上的成績，對於明年杭州亞運更有信心。

余雅倩在4月織田幹雄田徑紀念賽第4擲以64公尺34，將自己去年全大運創的全國紀錄64公尺12送入歷史，也拿下生涯首面國際賽金牌。

即使受到隔離所苦，余雅倩今日狀況未比日本出賽時優異，但她在第4擲先拿到61公尺62，再來最後一擲更是達到62公尺53，漂亮摘下金牌。

尚未有太多國際賽經驗的余雅倩，其實在日本摘金外還有一大煩惱就是有「菜英文」，她透露，在日本某一天飯店打電話詢問隔日早餐要吃什麼，但她卻聽不懂對方問題，只能趕緊向教練張銘煌求救，未來她會努力讓自己的英文能力提升，總不能凡事都要麻煩教練，「如果教練當時不在的話，我可能會哭出來。」

余雅倩今在台灣田徑公開賽女子鏈球決賽以62公尺53摘金。（記者林正堃攝）

余雅倩今在台灣田徑公開賽女子鏈球決賽以62公尺53摘金。（記者林正堃攝）

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