晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

台灣公開賽》拒絕連兩天失利！「台灣最速男」楊俊瀚200公尺摘金

2022/05/29 18:13

楊俊瀚今天在台灣田徑公開賽男子200公尺決賽，以20秒93收下金牌。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕拒絕連兩天失利，「台灣最速男」楊俊瀚今天在2022年台灣田徑公開賽男子200公尺決賽以20秒93，收下金牌。

楊俊瀚昨在100公尺決賽上，以10秒40敗給亞運培訓隊友魏泰陞的10秒39，以銀牌作收。

保有國內男子100公尺全國紀錄的楊俊瀚，在103年全國錦標賽登頂後，近年國內幾乎沒有對手，只要出賽就是金牌保證。

雖然上個月前往日本參賽，返國後經過隔離，訓練計畫受影響，但楊俊瀚自認身體狀況不差，只是比賽過程中出現錯誤，今天他將繼續在200公尺上陣，希望透過高強度賽事找出問題，之後能逐一進行修正。

楊俊瀚今日200公尺預賽以21秒27闖入決賽，休息一下之後的決賽更是一馬當先摘金。他透露，即使昨日在100公尺一天兩趟，但或許自己沒有發揮最佳水準，因此身體沒有感受到太疲累。

楊俊瀚目前能否取得7月世錦賽100公尺的參賽資格仍存有變數，如果最終無緣前進世錦賽，他預料會改瞄準之後的其他國際賽，持續修正自己的問題，瞄準明年最重要的杭州亞運。

楊俊瀚今天在台灣田徑公開賽男子200公尺決賽，以20秒93收下金牌。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。