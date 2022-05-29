台灣公開賽》拒絕連兩天失利！「台灣最速男」楊俊瀚200公尺摘金

楊俊瀚今天在台灣田徑公開賽男子200公尺決賽，以20秒93收下金牌。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕拒絕連兩天失利，「台灣最速男」楊俊瀚今天在2022年台灣田徑公開賽男子200公尺決賽以20秒93，收下金牌。

楊俊瀚昨在100公尺決賽上，以10秒40敗給亞運培訓隊友魏泰陞的10秒39，以銀牌作收。

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保有國內男子100公尺全國紀錄的楊俊瀚，在103年全國錦標賽登頂後，近年國內幾乎沒有對手，只要出賽就是金牌保證。

雖然上個月前往日本參賽，返國後經過隔離，訓練計畫受影響，但楊俊瀚自認身體狀況不差，只是比賽過程中出現錯誤，今天他將繼續在200公尺上陣，希望透過高強度賽事找出問題，之後能逐一進行修正。

楊俊瀚今日200公尺預賽以21秒27闖入決賽，休息一下之後的決賽更是一馬當先摘金。他透露，即使昨日在100公尺一天兩趟，但或許自己沒有發揮最佳水準，因此身體沒有感受到太疲累。

楊俊瀚目前能否取得7月世錦賽100公尺的參賽資格仍存有變數，如果最終無緣前進世錦賽，他預料會改瞄準之後的其他國際賽，持續修正自己的問題，瞄準明年最重要的杭州亞運。

楊俊瀚今天在台灣田徑公開賽男子200公尺決賽，以20秒93收下金牌。（記者林正堃攝）

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