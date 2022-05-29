法網》費南德茲青春對決勝出 19歲美網亞軍首闖8強

加拿大19歲新星費南德茲。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽上演「青春對決」，加拿大19歲新星費南德茲（Leylah Annie Fernandez）延續銳氣，歷經1小時55分鐘的3盤激戰，終挾6：3 、4：6、6：3力退美國20歲勁敵阿妮西莫娃（Amanda Anisimova），這位美網新科亞軍首闖女單8強，也持續締造紅土大滿貫最佳戰績。

第17種子費南德茲連過3關後，週日面對27種子阿妮西莫娃先聲奪人，接連雙破4：0強勢開局，之後雖陷互破亂流，力保首盤不失。來勢洶洶的阿妮西莫娃，次盤重整旗鼓全力反撲，第4局突破順勢取得4：1領先，儘管費南德茲在無路可退第9局，一度連下4球回破，但阿妮西莫娃歷經「丟士」拉鋸，隨即第2個盤末點再破滅火，硬是扳回一城。戰線拉進決勝盤，費南德茲第2局搶救3個被破點，第5局關鍵突破，5：3聽牌時更把握機會「再見破發」，終讓接連在澳網、法網擊敗「日本小威」大坂直美的阿妮西莫娃，無緣後來居上大逆轉。

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2019年法網青少女單封后的費南德茲，去年紐約一戰成名，與同梯的「英國甜心」拉度卡努（Emma Raducanu）爆冷美網爭后，雖屈居亞軍已展現強大潛力。尤其奪冠的拉度卡努深陷低潮，法網次輪提前出局，反觀費南德茲穩紮穩打，巴黎羅蘭加洛斯更上層樓，將與義大利非種子崔薇桑（Martina Trevisan） 爭4強門票。

美國阿妮西莫娃。（路透）

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