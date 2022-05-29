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中職》象魔力後援7.1局降龍 兄弟3連勝排名再升

2022/05/29 20:24

中信兄弟洋投象魔力。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信象魔力後援7.1局無失分，打線打出2次大局，9:3逆轉擊敗味全龍，中信贏得3連勝，戰績排名再上升到第2。

中信先發投手吳哲源只投1.2局，被擊出4支安打失3分，留下一、二壘跑者，象魔力緊急登板以三振化解危機，投到比賽結束只被擊出4支安打，飆出中職生涯新高的10次三振，只在第8局遭遇麻煩，1出局被攻佔二、三壘仍力保不失，拿下聯盟最多的第5勝。

味全第1局就展開攻勢，郭天信和張政禹安打，吉力吉撈高飛犧牲打先馳得點，第2局拿莫伊漾和劉基鴻安打再得2分，取得3:0領先。

中信2局下2出局後展開反攻，周思齊擊出暌違將近2年的三壘打，岳東華選到四壞球後，高宇杰、江坤宇和王威晨連續安打連得4分，以4:3超前。

第7局中信攻勢再起，岳東華率先安打，高宇杰觸擊造成三壘打劉基鴻失誤，江坤宇觸身球上壘，中信無人出局攻佔滿壘，林書逸安打攻下保險分，也把味全先發投手鋼龍打退場，味全換上左投王玉譜，被左打陳子豪安打連失2分後，味全失誤再掉1分，詹子賢安打追加1分，將比數拉開到9:3。

中信兄弟洋投象魔力。（記者廖耀東攝）

中信兄弟洋投象魔力。（記者廖耀東攝）

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