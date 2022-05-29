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中職》統一獅因應6月週一補賽 潘威倫將是第6號先發

2022/05/29 20:53

潘威倫。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕潘威倫昨在統一獅隊內紅白賽投2局，今天提前返回台南持續自主訓練，總教練林岳平表示，因應6月週一可能都要補賽，屆時潘威倫將是第6號先發。

統一連續2天安排紅白賽，昨天打4局讓3位洋投、4位本土先發輪番上陣，每人各投1局僅潘威倫投2局，他4月14日因為腰部不適下二軍，5月初在二軍出賽2場投5局失1分。

林岳平指出，因為上週都沒比賽，現有5位先發投手獲得充分休息，本週各扛1場先發沒有問題，球隊還沒有登錄潘威倫的必要，「他今天留在花蓮也是練習，就讓他先回台南做他要做的事。」

林岳平認為，由於味全龍、樂天桃猿相繼因為確診停賽，6月每個週一很可能都要補賽，每隊很可能每週要打6場，必須準備好6位先發投手，「嘟嘟就是我們的第6號先發。」

統一確診球員本週可望陸續歸隊，林岳平表示，野手的進度可能比較快，牛棚投手要投過實戰打擊練習，再與目前牛棚進行比較，「除非他們的狀況更好，否則就維持現有陣容。」

確診牛棚的唯一例外是陳韻文，最快明天在新莊回到一軍，林岳平指出，陳韻文是終結者，角色與牛棚其他投手不同，這兩天會請投手教練羅錦龍了解狀況。

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