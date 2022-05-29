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中職》再對上味全沒感覺 象魔力靠不宜公開的自我對話度難關

2022/05/29 21:29

中信兄弟洋投象魔力（右）。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟象魔力日前被味全龍質疑在球上塗抹「外部物質」後，今天首度交手，象魔力表示，事情已經過去了，沒有想太多，第8局遭遇亂流時則靠不宜公開的「自我激烈對話」度過難關。

象魔力5月21日先發出戰味全，被抗議疑似球上面有不明物質，裁判檢查球的結果並沒有發現異狀，但是味全總教練葉君璋則質疑裁判為何沒有檢查球帽，象魔力日前也主動向媒體展示他的球帽，表示絕對沒有什麼異物，每一場都可以接受檢查。

象魔力今天賽後表示，這件事他已經回應過，就到此為止，再對上味全沒有特別的想法，只專心在投球，很高興能投最長的局數，幫助球隊贏球。

象魔力今天雖然是後援上場，卻投了本季新高的7.1局，投112球則平最多球數紀錄。象魔力表示，因為明天沒有比賽，知道自己隨時可能上場，比賽一開始就在牛棚準備，雖然第2局就登板，身體和心理都準備好了。

象魔力直到第8局才遭遇唯一的麻煩，1出局被攻佔二、三壘，連飆2次三振化解危機。象魔力表示，當時太多失投，靠著自我對話激勵自己度過難關，不過，對話的內容太激烈不宜公開。

中信兄弟洋投象魔力。（記者廖耀東攝）

中信兄弟擊敗味全龍。（記者廖耀東攝）

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