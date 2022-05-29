法網》球王喬帥8強先卡位 就等宿敵納達爾會師對決

喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕身為當今世界球王及衛冕者，喬科維奇（Novak Djokovic）於2022年法國網球公開賽乘勝追擊，6：1、6：3、6：3再挫阿根廷「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman），塞爾維亞頭號種子4連勝、1盤未失，連續13年安抵男單8強，就等網壇「三巨頭」中的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）會師，再度上演頂尖對決。

5月剛滿35歲的喬帥，身高188公分且經驗豐富，過往對戰年輕6歲、170公分的史瓦茲曼，取得6勝0敗絕對優勢，包括2017年紅土大滿貫5盤大戰逆轉勝。如今塞、阿天龍地虎再相逢，喬帥延續交手連贏氣勢，開賽第4局起雙破壓制，強勢搶下首盤。15種子史瓦茲曼也非省油燈，次盤利用速度發動反撲，一度回破3：0領先，但擅長接發球與底線作戰的喬帥，隨即擺脫亂流重掌節奏，接連3破橫掃6局，後來居上再下一城，更摧毀「小巨人」士氣。第3盤喬帥穩紮穩打，第6局逮住機會突破，一舉拉開差距，5：2聽牌時雖錯失「再見破發」，最終連下4球保發關門，總計只花2小時15分鐘出線。

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喬科維奇。（路透）

曾於2016、21年兩度奪冠的喬帥，期許巴黎羅蘭加洛斯連莊，笑捧生涯第21座大滿貫男單金盃，並追平宿敵納達爾保持的歷史紀錄，而球王8強對手，正是第5種子「蠻牛」對決加拿大第9種子、21歲新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime）的勝方。

阿根廷「小巨人」史瓦茲曼。（路透）

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