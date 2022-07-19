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全中運游泳》泳史最猛！郭芮安1500米自由式紀錄推進34秒

2022/07/19 22:30

台南市長榮中學長郭芮安（右），榮獲1500公尺自由式金牌，破全中運大會紀錄。（台南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2022全中運第2階段復賽，台南市長距離游泳好手長榮中學郭芮安日前收下2面金牌後，今（19）日在高女游泳1500公尺自由式又創下17分07秒26佳績，打破2020年立下的17分41秒69紀錄，將大會紀錄一口氣推進34秒，為全中運泳史上突破最多的紀錄。

台南健將沙崙國中吳亮昀、吳祐嘉、林宬亦、羅楷穎（左至右）榮獲國男4×100公尺混合式金牌，破大會紀錄。（台南市教育局提供）

台南市沙崙國中國男組最速仰王沙崙國中吳亮昀今日在200公尺仰式再以2分07秒94摘金。郭芮安、吳亮昀及金城國中李姵萱在游泳池畔成為勇奪3金的3霸王。

另外，由沙崙國中吳亮昀、吳祐嘉、林宬亦、羅楷穎所組成的國男組游泳4×100公尺混合式接力，也衝出4分01秒25的成績強勢搶金，並將大會紀錄推進2秒，沙崙國中也獲得國男組游泳總錦標的殊榮。

台南市長黃偉哲在第一時間恭喜選手，也感謝成功大學派駐的隨隊運動傷害防護員，在連日賽事中於場邊給予選手照顧，使選手維持最佳狀態參賽。

台南市體育局長陳良乾表示，郭芮安畢業自台南市新興國中，在國中參加全中運也是400、800、1500公尺自由式3金得主，當時成績就超越高中組，升上高中後繼續由新興國中專任教練曾彥博指導，今天在1500公尺自由式將大會紀錄推進34秒樹立高塔，也將自己的最佳紀錄推進10餘秒，表現驚豔全場。

國男組游泳400公尺混合式接力中，前兩棒吳亮昀及吳祐嘉都是專項金牌選手，就領先其他參賽隊伍近25公尺，後2棒由林宬亦及羅楷穎守住優勢，打破2014年創下的大會紀錄，這4名選手也是從國小時期，在林義仁教練科學化訓練下，一起成長學習，逐步嶄露佳績。

另外，今日角力項目進入最後1日賽程，由長榮高中湯凡毅奪下高男組角力自由式第8級銅牌；新豐高中林冠攸以1.98公尺奪下高男組田徑跳高冠軍；佳里國中游千霈在國女組田徑5項全能賽，以總分2970拿下銀牌，能在酷暑下奪好成績相當不容易；家齊高中戴伊晨則在高女組游泳200公尺仰式奪銀。

截至今日，台南小將共在全中運拿下31金29銀35銅的成績。

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