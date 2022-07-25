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神威顯赫！頂「順澤宮」神帽 伊登7度鐵人三項奪冠

2022/07/25 19:40

挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）於昨（24）日第7度戴著「埔鹽順澤宮」帽子參賽，事後榮獲了第7座冠軍 。（圖擷取gustav_ide IG）

〔即時新聞／綜合報導〕挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）因經常戴著彰化縣「埔鹽順澤宮」帽子一起參賽，且每戴必奪冠的事蹟，讓他在台灣爆紅，帽子也因此被尊稱為「神帽」。昨（24）日伊登第7度戴著神帽出賽，結果奪下2022年職業鐵人三項組織（PTO）在加拿大舉辦的公開賽冠軍，伊登更是在事後受訪時表示，「我的帽子再次發揮了作用」。

據PTO「2022 鐵人三項加拿大公開賽」的官方影片可看到，伊登在出席這場比賽時，頭上依然戴著「埔鹽順澤宮」帽子，並且笑著直直奔向比賽終點線，順利拿下比賽冠軍，不少粉絲與網友除了紛紛留言為他祝賀外，也笑稱伊登在出場比賽時，果然不能沒有他的幸運帽帽。

伊登與「埔鹽順澤宮」帽子的淵源，最早起於2019年，當時23歲的伊登在9月時參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，並以3小時52分35秒奪下世界冠軍，而當時拍下伊登在衝線時頭戴「埔鹽順澤宮」帽子的畫面，立即引起了台灣網友熱議。

在經知名體育主播侯以理詢問後才得知，這頂來自台灣的「埔鹽順澤宮」帽子，是伊登當時在幾個星期之前，於東京測試賽前在日本街上撿到的，他當時只覺得這頂帽子會為他帶來好運，所以清理好後拿來戴，想不到竟真的讓他的運氣被大大加持，並順利擊敗各國好手、獲得比賽冠軍，並自此之後每戴必勝，至今已戴著這頂帽子拿下6次比賽冠軍。

而伊登也曾在2021年時，於個人IG上傳幾張自己戴著「埔鹽順澤宮」帽子奪冠的片，並在貼文中表示，「你想知道點瘋狂的事嗎？我戴上這頂幸運帽參賽從未輸過。過去2年，我在6場賽事中，使用台灣宮廟帽子，場場都贏」。

不過他也坦承有幾場比賽，因為他沒戴上這頂帽子，以至於那幾場比賽他沒能留下好成績，但他還接著提到，「我其實不太相信運氣，我深信的其實是『信心』，至於『信心』從哪裡而來，對我來說也不是那麼重要」。

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