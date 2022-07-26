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中職》新竹球場出包批林智堅 賴香伶：這樣的市長，桃園市民不需要

2022/07/26 16:09

民眾黨桃園市長參選人賴香伶抨擊對手林智堅如此好大喜功，卻缺乏扛責任勇氣。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅（前新竹市長），針對新竹棒球場出包不斷招負評於25日深夜二度於臉書道歉，對此，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶用15字總結「有功全攬，出事全推，球場出包，味全扛」，賴香伶抨擊林智堅如此好大喜功，卻缺乏扛責任勇氣的市長，新竹市民給林8年已是寬待，暗酸「這樣的市長，桃園市民不需要」。

賴香伶表示，林智堅嘴巴上說要負責，但實際上還是在用梗圖甩鍋，強調「味全龍球團勘察球場3次」，言下之意就是說「球場味全都有來看過，沒說OK，因此出包了，要怪味全」，苦主味全龍，再次被林智堅捅刀。

賴香伶說，對照25日下午林智堅受訪時稱，希望「新竹市政府能夠盡早的面對發生的問題，也解決問題。」可以看見，林智堅一而再、再而三的逃避責任，明明自己任內捅出的婁子，落跑參選後，還宛如局外人般指指點點，要別人來收爛尾。

賴香伶提到，開幕賽前，林智堅把自己塑造成新竹球場重啟的最大功臣，出包後，林智堅再華麗轉身，責任都與自己無關。尤其新竹市政府坦承未完成驗收，就進行職棒比賽，等於是讓職棒球員在高風險環境下工作，也讓球場工作人員、球迷身處高風險環境下，把責任推給別人，丟包給味全龍隊，難道這樣就是「智堅式的負責」？標準的「政績我來收割、問題別人承擔」，堪稱政治人物的最壞示範。

賴強調，事到如今，林智堅還在自我包裝，例如強調新竹市8年來的公共建設，他自己都是高度參與。如果真是這樣，球場怎麼會是現在這樣？難道林到施工現場只是為了作秀？「江山易改，本性難移」，大家等著看，林智堅自吹自擂的案例只會更多。

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