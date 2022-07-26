中職》張善政祝福林哲瑄卻稱呼「旅長」 網友轟「不懂就別蹭」

林哲瑄上週六一次美技撲接導致受傷，檢查結果為左肩關節唇撕裂傷，醫生建議動刀。（富邦悍將提供）

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕富邦悍將外野手林哲瑄日前在新竹棒球場飛撲救球弄傷左肩，消息傳出其左肩關節唇破裂，若動刀恐整季報銷。國民黨桃園市長參選人張善政晚間發文祝早日康復，卻被發現他誤將網友暗諷林哲瑄霸凌隊友的「旅長」稱呼，當作林哲瑄的綽號發文，引起網友抨擊「不懂就不要蹭」，更酸張善政是「張善蹭」，目前貼文「旅長」二字已「被消失」，但失言已在網路發酵，張善政對此也在貼文留言道歉。

張善政今天晚間在臉書意有所指稱，無論是家庭的住所，或是充滿球迷熱情與球員熱血的棒球場，都是承載人們不同情感與希望的建築，並強調這些建築無論建材為何、誰在使用，永遠不變的優先，是安全第一。

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接著眼尖網友發現，張善政原先發文稱，「今天很遺憾聽到我國棒球好手『旅長』林哲瑄於23日比賽時奮力出戰因而受傷，今天傳來診斷後需要開刀的結果．．．」，然而「旅長」並非林哲瑄綽號，而是網友用來諷刺之前林哲瑄霸凌林益全事件衍伸的稱號，張善政的失言也引起網友議論。

林益全霸凌事件源自於2017年3月30日，富邦悍將以8比9敗給中信兄弟，林哲瑄在臉書粉絲專頁發文「原來在台灣贏得金手套是不用撲球的！真的長知識的！」疑暗指一壘手林益全未盡力防守，網路戲稱此事件為「801旅事件」，林哲瑄也被網友稱為「旅長」，酸他霸凌隊員，而林哲瑄的真正綽號是「釣蝦」，

雖然張善政一度刪文並重新發表，但仍有網友相當迅速截圖，並在PTT發文大酸張善政「沒有要選桃園市長的話你根本連林哲瑄是誰都不知道吧」？還有網友留言酸，「地上這麼多槍，你撿一把古靈精怪槍朝自己開」、「不懂就不要蹭」，還有人揶揄「院長你到底是想關心球員還是想臭人球隊內帶頭霸凌啊！」

而張善政則是在發現失言後，於貼文留言對林哲瑄致歉，說自己用了球迷朋友們不太喜歡的外號，但不論是旅長、釣蝦還是有其它暱稱，相信大家最ㄧ致的期待，「就是你早日康復，重返球場讓大家為你喝采。祝福你，再次抱歉」。

國民黨桃園市長參選人張善政晚間發文祝早日康復，卻被發現他誤將網友暗諷林哲瑄霸凌隊友的「旅長」稱呼。（讀者提供）

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