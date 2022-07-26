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中職》「翁達瑞」提油救火惹眾怒！ 蔡其昌回應了

2022/07/26 23:02

中華職棒會長、民進黨台中市長參選人蔡其昌。（記者蘇孟娟攝）

〔即時新聞／綜合報導〕自稱「美國大學教授」的臉書帳號「翁達瑞」今（26日）上午發文指稱，職棒球員在新竹棒球場受傷是常見的皮肉傷，並質疑中職停賽是球員工會的「政治鬥爭」，引發外界抨擊，晚間已發文致歉。對此，中華職棒會長蔡其昌回應，球員工會提出的意見都是很有建設性且無任何政治考量，「這樣對他們的指控，並不公平」。

中華職棒會長蔡其昌回應，球員工會提出的意見都是很有建設性且無任何政治考量，認為翁達瑞指稱政治鬥爭「這樣對他們的指控，並不公平」。（圖取自臉書）

針對上午質疑中職停賽是球員工會「政治鬥爭」而引發爭議，翁達瑞下午在臉書發文，宣稱是對上午的文章做幾點補充聲明，他承認撰寫先前評論時，並沒有完整閱讀球員工會聲明全文，「這是我的疏失，要向所有讀者與球員工會致歉」。

此外，翁達瑞提到他質疑球員工會的動機，包含配合國民黨鬥爭民進黨：「我承認這個質疑『泛政治化』，不是學者該有的評論態度。在此我收回這個指控，並向球員工會表達歉意。」翁達瑞強調，他質疑的點在「新竹棒球場是否不堪使用，達到全面停賽的標準」，他認為球員受傷是事實，但是否與場地不良相關，證據還不明確，針對這一點，他希望看到球員工會提出專業、客觀的鑑定。

對此，蔡其昌在文章下方留言：「有關新竹宣布停賽的事，是我決定的，考量的因素只有球員安全問題。球場上的草皮、紅土配比是很專業的工作，我一向尊重楊秘書長與同仁的專業，既然我們球員使用後有反映問題，我們只有選擇先停賽，讓這個球場能夠好好再次總體檢。」

蔡其昌指出，「這次賽前兩度場勘的過程，雖然有秘書長與聯盟同仁、球團教練、棒球專家人士，甚至舉辦測試賽，但經過此次的教訓與經驗，我們覺得還不夠，未來我們也會納入更多第一線的球員來提供我們多不同面向的建議，希望讓球場能越來越好。而球員工會與我長期密切溝通，他們提出的意見都是很有建設性且無任何政治考量，我們都是為了這個棒球環境更好，他們是一群很專業也熱愛棒球的朋友，這樣對他們的指控，並不公平」。

對此，翁達瑞也回應，「我這篇文做了澄清，該道歉的部分也道歉了。正值選舉季節，許多事情很難客觀討論，特別是這座球場與三位民進黨縣市長候選人有關。如果你問我這場風波後面有無『政治』，我誠實的回答是『肯定有』。儘管有政治操弄，我仍相信多數人希望台灣的職棒更好，台灣的政治更好。希望受傷的球員早日康復！」

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