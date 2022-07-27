新竹縣在全中運擊劍和軟網2個項目再拿2銀2銅

新竹縣博愛國中杜羽蕎（右）奪下國女組擊劍個人銳劍銀牌。（圖由竹縣府提供）

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣擊劍國中女將杜羽蕎、高中男子軟網雙打組合李禾昱、廖振廷，今天傳回在今年的全國中等學校運動會復賽賽事中，分別代表新竹縣奪下國女組擊劍個人銳劍銀牌、和高男組軟式網球雙打銀牌！另外博愛國中、義民高中也替新竹縣抱回擊劍團體銳劍國女和高男2組的銅牌，讓新竹縣再於全中運上出鋒頭。

新竹縣六家高中李禾昱、廖振廷（後排）搭檔拿下高男組軟式網球雙打銀牌。（圖由竹縣府提供）

杜羽蕎的母親兼教練戴秋萍分析，杜羽蕎個頭雖小，但優勢在於遇強則強、冷靜判斷，常能在交鋒的短暫瞬間找出對手弱點，然後迅速調整戰術對策。這次雖然賽前被認為有望奪金也一路過關斬將，但在冠軍戰中卻因太過謹慎反而導致穩定度變差，是這次跟金牌擦身而過的原因，值得省思。

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新竹縣博愛國中杜羽蕎（中）奪下國女組擊劍個人銳劍銀牌。（圖由竹縣府提供）

她也說，杜羽蕎所屬的博愛國中，整體在國女組擊劍團體銳劍表現也不俗，杜羽蕎跟隊友江婕羽、張芯慈3人聯手。在爭奪冠、亞軍資格賽中儘管一路落後，但杜羽蕎在最後1場能迅速追回落後的8分，終而守住銅牌，整個團體的表現更是可圈可點。

六家高中李禾昱（左1）、廖振廷（左2）搭檔拿下高男組軟式網球雙打銀。（圖由竹縣府提供）

放眼明年重回全中運，戴秋萍認為團體部分，將持續加強她們3人的戰技和信心。至於杜羽蕎個人部分，在技術之外還需要持續累積實戰經驗，這樣有助於她的心理素質更臻成熟。相信博愛國中可以替作為主辦縣市的新竹縣留下個人和團體銳劍2面金牌。

新竹縣義民高中劉瀚文（左起）、洪紹瑜、陳羿臻搶下擊劍高男組團體銳劍銅牌。（圖由竹縣府提供）

至於六家高中的軟網組合李禾昱、廖振廷，他們的教練趙士城說，李禾昱成績穩定，也有全國賽的經驗和成績，廖振廷目前升上高三，這次是他最後1次參加全中運這類全國賽的機會。2人搭檔時間雖然不長，但李禾昱的手感好、可以全面發揮，後排的擊球常能創造機會給前排的廖振廷接手攻擊，默契不錯。這次雖然無緣爭冠，但2人反而比較沒有得失心，能充分享受站在全國賽事球場上的過程。

新竹縣博愛國中杜羽蕎（左2起往右）跟隊友江婕羽、張芯慈3人聯手捧回全中運復賽的擊劍國女組團體銳劍銅牌。（圖由竹縣府提供）

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