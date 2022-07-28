中職Live》悍將打線大爆發 賞龍頭桃猿下半季首敗

第九局（悍將10：6桃猿）

9下，曾峻岳登板。桃猿三上三下。

9上，桃猿換上陳冠宇，雖然兩出局被董子恩敲安，但成功K掉王勝偉。

第八局（悍將10：6桃猿）

8下，張閔勛安打上壘，陳晨威高飛球出局，藍寅倫敲出本壘前方滾地球，捕手傳二壘封殺跑者再傳一壘形成雙殺。

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8上，桃猿換上邱駿威，王勝偉遭觸身球，王正棠內野安打，范國宸滾地球將跑者送上二三壘，兩出局後，戴培峰內野安打送回三壘跑者，悍將10：6。

第七局（悍將9：6桃猿）

7下，悍將換上富藍戈。朱育賢在兩出局後轟出右外野方向兩分砲，桃猿追到3分差。

朱育賢開轟。（記者陳志曲攝）

7上，悍將三上三下。

第六局（悍將9：4桃猿）

6下，悍將換上歐書誠。一上來就被郭嚴文敲出二壘安打。朱育賢滾地球將郭嚴文送上三壘，接著他再靠余德龍的高飛犧牲打回來得分。歐書誠接下來又連續被敲兩安，悍將決定換上藍愷青。他雖保送藍寅倫，但順利讓林立擊出滾地球，沒有再掉分。

6上，桃猿換上賴鴻誠。悍將三上三下。

范國宸開轟。（記者陳志曲攝）

第五局（悍將9：3桃猿）

5下，余德龍安打上壘，兩出局後，藍寅倫再敲安，林立適時安打，桃猿2：9。陳俊秀再敲右外野方向安打，桃猿3：9悍將。

5上，陳真靠失誤上壘，張冠廷遭觸身球，董子恩敲安，王勝偉在滿壘時敲出高飛犧牲打，悍將8：1領先。王正棠在一三壘有人之下，敲出右外野方向車布邊安打，悍將再下一城。

第四局（悍將7：1桃猿）

4下，桃猿三上三下。

4上，張冠廷選到保送，董子恩犧牲短打將跑者送到二壘，王勝偉右外野方向飛球出局，跑者上到三壘，王正棠適時安打，悍將再添1分。王正棠盜上二壘後再靠范國宸的安打回來攻下悍將第6分。桃猿換上許峻暘登板，他被林益全敲出中外野方向深遠安打，悍將再下一城，7：1領先。

許峻暘。（記者陳志曲攝）

王正棠。（記者陳志曲攝）

第三局（悍將4：1桃猿）

3下，兩出局後，林立敲安，陳俊秀三壘方向滾地球出局，桃猿留下殘壘。

3上， 范國宸左外野方向陽春砲，悍將3：1領先。兩出局後，申皓瑋再補上一支陽春砲，悍將4：1領先。

賴鴻誠。（記者陳志曲攝）

申皓瑋。（記者陳志曲攝）



第二局（悍將2：1桃猿）

2下，林泓育中外野方向陽春砲，桃猿追到1分差。

林泓育開轟。（記者陳志曲攝）

2上，林益全安打上壘，戴培峰二壘方向滾地球，林益全出局，戴培峰上到一壘，申皓瑋安打，陳真選到保送，張冠廷滿壘敲出右外野方向安打，悍將2：0領先。

張冠廷。（記者陳志曲攝）

第一局（悍將0：0桃猿）

1下，桃猿三上三下。

1上，悍將三上三下。

雙方先發打序

富邦悍將

第1棒 王勝偉 游擊手

第2棒 王正棠 二壘手

第3棒 范國宸 一壘手

第4棒 林益全 指定打擊

第5棒 戴培峰 捕手

第6棒 申皓瑋 中外野手

第7棒 陳真 左外野手

第8棒 張冠廷 右外野手

第9棒 董子恩 三壘手

先發投手：陳仕朋

陳仕朋。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿

第1棒 藍寅倫 右外野手

第2棒 林立 二壘手

第3棒 陳俊秀 一壘手

第4棒 林泓育 指定打擊

第5棒 郭嚴文 三壘手

第6棒 朱育賢 左外野手

第7棒 余德龍 游擊手

第8棒 張閔勛 捕手

第9棒 陳晨威 中外野手

先發投手：莊昕諺

莊昕諺。（記者陳志曲攝）

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