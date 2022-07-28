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中職Live》林智勝生涯300轟M6 率味全痛宰兄弟下半季開胡

2022/07/28 22:43

第九局

9局下，王玉譜關門成功，味全龍以9：4擊敗中信兄弟，拿下下半季首勝。

9局上，兄弟換投李振昌，被劉時豪敲出一壘安打後又發生牽制失誤，劉時豪一路跑上三壘，不過順利解決郭天信沒有失分。

第八局

8局下，龍隊換投陳冠偉，讓兄弟打者3上3下。

8局上，兄弟換投牧田和久，被林智勝敲出安打但沒有失分。

第七局

林智勝生涯294轟出爐擴大領先。（記者李惠洲攝）

7局下，趙璟榮續投，黃韋盛獲四壞球保送，王威晨敲安打，龍隊換投羅華韋，江坤宇飛球出局，周思齊敲安打攻佔滿壘，許基宏高飛犧牲打送回1分，兄弟4：9落後。

7局上，兄弟換投謝榮豪，1出局後，吳東融內野安打，拿莫伊漾野手選擇攻佔一二壘，林智勝敲出3分砲！生涯第294轟出爐，味全7：3領先，李凱威獲四壞保送，兄弟換投江忠城未能止血，對張政禹丟觸身球，劉時豪、董秉軒接連安打帶打點，味全9：3領先。

董秉軒敲安帶打點。（記者李惠洲攝）

劉時豪敲安帶打點。（記者李惠洲攝）

第六局

6局下，鋼龍退場，趙璟榮接替，讓兄弟打者三上三下。

6局上，廖乙忠續投，雖然對曾陶鎔、劉時豪分別丟出四壞球保送攻佔一二壘，但沒有失分。

第五局

拿莫伊漾敲超前安打。（記者李惠洲攝）

5局下，江坤宇敲一壘安打，周思齊飛球出局，江坤宇盜二壘失敗，許基宏敲安，陳子豪飛球出局。三出局。

5局上，2出局後董秉軒、郭天信接連安打攻佔二三壘，吳東融穿越中間防線的安打帶有2分打點，味全3：3追平，吳東融趁傳上二壘，拿莫伊漾敲出左外野落地安打，味全4：3超前比數，也把黃恩賜打退場，廖乙忠登板接替，拿莫伊漾盜二壘成功，但林智勝敲外野飛球出局結束味全攻勢。

黃恩賜投不滿5局退場。（記者李惠洲攝）

吳東融敲2分打點追平安打。（記者李惠洲攝）

第四局

4局下，鋼龍投出三上三下。

4局上，林智勝、李凱威接連安打攻佔一二壘，但林智勝在二壘被牽制出局，味全提出重播輔助判決維持原判，曾陶鎔敲出三壘飛球被王威晨跳接美技沒收形成雙殺守備。

第三局

3局下，周思齊外野飛球出局，許基宏選四壞保送，陳子豪敲安攻佔一二壘，岳東華、高宇杰接連被三振。留下得點圈殘壘。

3局上，郭天信敲安並盜二壘成功，但味全龍本局留下得點圈殘壘。

第二局

王威晨滿壘敲逆轉安打。（記者李惠洲攝）

2局下，陳子豪靠拿莫伊漾接球失誤上壘，岳東華外野飛球出局，高宇杰敲安，宋晟睿遭三振，林書逸選到四壞球保送攻佔滿壘，王威晨敲出游擊滾地安打，有2分打點，兄弟2：1領先。鋼龍出現暴投送分，兄弟3：1領先。

2局上，林智勝、李凱威連續安打攻佔一二壘，曾陶鎔遭三振，張政禹敲出滾地球，雙殺的機會造成江坤宇罕見暴傳，林智勝回本壘攻下分數，味全1：0領先。

林智勝敲安。（記者李惠洲攝）

李凱威。（記者李惠洲攝）

第一局

1局下，周思齊在兩出局後敲安並盜二壘成功，但許基宏敲滾地球出局，兄弟留下得點圈殘壘。

1局上，黃恩賜讓龍隊打者三上三下。

黃恩賜。（記者李惠洲攝）

鋼龍。（記者李惠洲攝）

中信兄弟先發打線：

1 王威晨 三壘手
2 江坤宇 游擊手
3 周思齊 指定打擊
4 許基宏 一壘手
5 陳子豪 右外野手
6 岳東華 二壘手
7 高宇杰 捕手
8 宋晟睿 中外野手
9 林書逸 左外野手

先發投手：黃恩賜

味全龍先發打線：

1 郭天信 中外野手
2 吳東融 三壘手
3 拿莫．伊漾 一壘手
4 林智勝 指定打擊
5 李凱威 二壘手
6 曾陶鎔 左外野手
7 張政禹 游擊手
8 蔣少宏 捕手
9 董秉軒 右外野手


先發投手：鋼龍

 

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