T1》嘉義偏鄉教孩子打籃球 錢薇娟：這是我們成立之初的理念

T1聯盟與台灣運彩公司做公益，由職籃球員到嘉義縣布袋鎮指導新塭國小籃球隊隊員練球，嘉義縣長翁章梁（左三）、台灣運彩公司副總蔡明哲（右三）及職籃T1聯盟會長錢薇娟（左二）及職籃球星合影。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕職籃T1聯盟攜手台灣運動彩券股份有限公司做公益，舉辦「T1 Wish希望列車」公益慈善活動，以「偏鄉希望列車」和「基層籃球回饋」為主軸前進偏鄉送愛心，今天到嘉義縣布袋鎮新塭體育運動公園風雨籃球場，由職籃球星指導新塭國小籃球隊員各項籃球動作，推廣基層籃球。

嘉義縣長翁章梁、台灣運彩公司副總經理蔡明哲、職籃T1聯盟會長錢薇娟及職籃球員陳靖寰、呂濟而等與小球員互動，致贈籃球與球衣，球員教導孩子們傳球、上籃等動作，為偏鄉注入動能。

請繼續往下閱讀...

蔡明哲說，台灣運彩成立9年，取之社會，用之社會，每投注100元，就有10元挹注到國家運動發展基金，目前已累積300多億元，培養運動員、設置運動設施，對台灣運動發展有所貢獻。翁章梁說，新塭國小孩子們很幸運有機會與職籃球星互動，對孩子的籃球路有正面幫助。

錢薇娟指出，T1聯盟成立之初的理念，希望不只是個職業運動聯盟，更要取之社會、用之社會，找到更多熱愛運動、熱愛籃球的人才。台灣雖小，但很多地方不曾去過，今年希望列車設定在宜蘭縣、花蓮縣及嘉義縣，過程中發現偏鄉缺乏資源，謝謝翁縣長支持，讓他們真正深入在地，幫助孩子，希望未來為偏鄉投入更多資源。

T1聯盟與台灣運彩公司做公益，由職籃球員到嘉義縣布袋鎮指導新塭國小籃球隊隊員練球，嘉義縣長翁章梁（後左三）、台灣運彩公司副總蔡明哲（後右四）及職籃T1聯盟會長錢薇娟（後左二）及職籃球星與孩子們合影。（記者林宜樟攝）

T1聯盟與台灣運彩公司做公益到嘉義縣布袋鎮指導新塭國小籃球隊隊員，亮眼的活動女主持人。（記者林宜樟攝）

T1聯盟與台灣運彩公司做公益，由職籃球員到嘉義縣布袋鎮指導新塭國小籃球隊隊員練球。（記者林宜樟攝）

T1聯盟與台灣運彩公司做公益，由職籃球員到嘉義縣布袋鎮指導新塭國小籃球隊隊員練球。（記者林宜樟攝）

T1聯盟與台灣運彩公司做公益，由職籃球員到嘉義縣布袋鎮指導新塭國小籃球隊隊員練球。（記者林宜樟攝）

T1聯盟與台灣運彩公司做公益，由職籃球員到嘉義縣布袋鎮指導新塭國小籃球隊隊員練球。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法