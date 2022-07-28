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U12世界盃》開賽前夕 黃偉哲再視察球場、把關安全整潔

2022/07/28 20:14

「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」將於台南亞太棒球訓練中心少棒球場舉行，台南市長黃偉哲今日再次視察場地硬體設施。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」，將於明晚開賽，台南市長黃偉哲今（28）日為賽事宣傳後，立刻又再前往比賽場地亞太國際棒球訓練中心視察，要求行政團隊務必做好場地安全與整潔。

黃偉哲視察重點，包確認球場、觀眾席、場館走道、球員休息室以及廁所等場地狀況。他特別交代館方，要加強注意球員休息室，以及洗手間的清潔，尤其在每場比賽不同球隊換場時，一定要將休息空間恢復整潔，讓來自世界各國的棒球小將和隨隊工作人員，都能夠有最舒適的體驗，在台南留下美好回憶。

黃偉哲表示，明天U-122世界盃少棒錦標賽開打，希望能夠在賽前再次確認硬體設備的狀況，以及空間的整潔度，這也是讓大家對亞太國際棒球訓練中心以及台南這座城市，第一時間留下好印象。

黃偉哲說，最基本的要求是場地設施安全性，避免出現任何因為設施設備不周全，而導致球員受傷的情形。

黃偉哲表示，由於賽程共10天、42場的比賽，場地使用密集度相當高，清潔環節不可馬虎，尤其球隊使用過的休息空間，再讓下一隊使用前，一定要恢復整潔，場地的舒適度、整潔度務必做到位。

「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」開打前夕，台南市長黃偉哲今日再次視察場地。（台南市府提供）

「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」在台南，巨型宣傳海報迎接國際賽事。（記者洪瑞琴攝）

「2021第六屆U-12世界盃棒球錦標賽」將於台南亞太棒球訓練中心少棒球場舉行，台南市長黃偉哲今日再次視察場地設施。（台南市府提供）

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